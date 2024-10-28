商务部：坚决反对美对多家中国实体实施出口管制制裁
2024年10月28日18:46 | 来源：新华网
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新华社北京10月28日电 商务部新闻发言人28日表示，美方近日以所谓涉军、涉伊等为由，将6家中国实体列入“实体清单”，并将3家中国实体列入“未经验证清单”。中方对此强烈不满、坚决反对。
这位发言人说，长期以来，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，打压遏制包括中国在内的他国企业，严重损害企业合法权益，破坏全球产业链供应链安全稳定。中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取必要措施，坚决维护中国企业正当权益。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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