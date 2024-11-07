财政部：推动构建市场化、法制化、国际化的政府采购营商环境
2024年11月07日08:49 | 来源：新华社
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新华社上海11月6日电（记者桑彤 申铖）财政部副部长王东伟5日表示，近年来，中国全面深化政府采购制度改革，持续规范政府采购市场秩序，持续完善政府采购法治建设，持续推进政府采购开放进程，稳步构建市场化、法治化、国际化的政府采购营商环境。
他是在当日于上海举行的2024年中国国际公共采购论坛开幕式上作出上述表述的。
“国际公共采购已成为连接国内外市场、促进国际贸易与投资合作的重要战略支点和推动力量，承载着促进公平竞争、提高资源配置效率的重大使命。”王东伟说。
王东伟表示，中国政府愿与全球公共采购同仁携手并肩，坚持经济全球化正确方向，开放包容、取长补短、互通有无，以更加务实的行动应对挑战，以更加开放的姿态迎接机遇，在开放合作中共谋发展、共赢未来。
此次论坛上，有关国际组织介绍了国际公共采购最新趋势和最佳实践，与中国企业开展了供需信息对接，中国企业代表分享了参与国际公共采购的成功经验。与会嘉宾表示，论坛为政府采购监管部门、中国企业和国际组织搭建了促进共赢发展的合作交流平台。
据介绍，中国国际公共采购论坛由财政部主办，已于2020年和2022年成功举办两届。今年论坛以“共享公共采购市场的未来”为主题，举行日期为11月5日至7日，吸引了超300余名中外嘉宾参会。
(责编：王震、陈键)
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