人民网记者 李栋

当前，秋粮收获正在由前一阶段时间的丰收在望转化为丰收到手。我国粮食产量已连续9年稳定在1.3万亿斤以上，今年预计将首次突破1.4万亿斤。

近期，全国秋收接近尾声，多个粮食产区田间地头呈现抢收抢种的繁忙景象，粮食和重要农产品供给保障进一步夯实。