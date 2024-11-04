欧阳易佳

第七届中国国际进口博览会场馆外景。人民网记者 王初摄

黄浦江畔，金秋意浓。11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）如约而至，这是中国共产党二十届三中全会胜利召开后举办的重要经济外交活动。

“进”而有为，“博”采众长。自2018年首届展会举办以来，进博会持续发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作“四大平台”功能，成为构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

今年进博会，展览展示面积超过42万平方米，将有152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展；参展的世界500强和行业龙头企业创历史新高，186家企业和机构成为七届“全勤生”；中国馆以“推进中国式现代化，共谋世界发展繁荣”为主题，向外界传递着推进中国式现代化建设和推动高水平对外开放的最新成果。

汇五洲佳品，聚四海宾朋，这场“东方之约”，正在共同书写互利共赢、共同发展的合作篇章。通过“溢出效应”，推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。

3496位新朋老友齐相聚 “朋友圈”再扩容

第七届中国国际进口博览会场馆外景。人民网记者 王初摄

“入口甜，鲜嫩多汁”“很细腻，而且带有一种香味”“形状像是不倒翁似的，很可爱”……第六届进博会上，新获得中国检疫准入的“甜面包”贝宁菠萝与公众见面，开启了自己的中国首秀。

经过中贝两国的共同努力，甜美的非洲水果奔向中国大市场，进博之“窗”照亮中非经贸往来新机遇。“往年我只是观摩嘉宾，如今我不仅是贝宁驻华大使，还是参展商，是贝宁菠萝的形象大使，是其他贝宁特色农产品的代言人。”在贝宁驻华大使西蒙·阿多韦兰德看来，参加进博会是自己职业生涯的重要一刻，对整个贝宁也具有重要意义。

进博会如同一座桥梁，跨越万水千山，拉近了中非经贸往来的距离。在许多非洲展商眼里，参加进博会就是近距离拥抱发展机遇。

在进博会上，像西蒙·阿多韦兰德这样，从“观展人”变“参展商”，从“头回客”变“回头客”的“进博故事”还有很多。本届进博会“朋友圈”持续扩大，参展的3496家企业共赴“进博之约”，共享“进博红利”。

太古中国区主席蒋意达是本届进博会的“新朋友”，她说：“当下，推动中国经济稳中向好、保持增长的积极因素在不断积累，包括进一步释放的内需潜力、更加积极的市场预期等，为我们在中国市场的长期投资注入了信心与动力。”

“我们是七届进博会的‘全勤生’。”刚就任新一届马来西亚中华总商会总会长的吴逸平自豪地说：“进博会集中了全世界的优秀产品，今年除了要办好进博会展馆并与友好商协会交流外，自己还要好好转转展馆，可能不经意间就会发现商机”。

进博会让“朋友”越走越近。坦桑尼亚腰果、埃塞俄比亚咖啡、卢旺达辣椒……借助进博会“溢出效应”，最不发达国家的各类产品通过进博会漂洋过海，进入中国的千家万户。中国的大市场，正成为世界的大机遇。

全球客商“炫技” 400多项新品亮相进博展台

在第六届进博会上观展者参观展品。人民网记者 翁奇羽摄

“聚焦前沿，打造创新生态”“首发新品，引领行业创新”“展会联动，共商创新愿景”……进博会是汇集全球新产品、新技术、新服务的大舞台，不断迸发出向“新”力。

亮相即“走红”，新品更“出圈”。从高端装备到新材料、从海洋工程装备到生物技术、从美妆品到先进农产品……越来越多参展商把进博会作为展示最新成果的平台，持续打造全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地。今年，将有400多项代表性新品亮相进博展台。

作为进博会的老友，雅培带来了系列首发、首秀产品来到进博会。雅培核心诊断业务全球副总裁陈迎认为，进博会助力企业与政府以及众多行业伙伴深入沟通，不断探索合作的新机会。

为了响应中国绿色低碳发展理念，金光集团带来了两款来自印尼的最新环保产品。100%循环材料、先进脱墨工艺和使用可再生能源的特点，让产品朝着全周期零碳的目标更进了一步。

今年进博会首设新材料专区，突出新质生产力，涵盖电子材料、生物材料、特种材料等位于全球高端制造产业链上游的高附加值产品。

2021年46%、2022年53%、2023年63%……随着可持续材料占比持续提升，米其林的“进博故事”不断“上新”。在第七届进博会上，米其林将展现其对可持续材料的追逐，展示“亚洲首秀”产品——可持续材料占比71%的新款轮胎。

经济大河奔腾不息，开放春风温暖世界。数据显示，前六届进博会已有近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相，累计意向成交额超过4200亿美元。

365天中国大市场 美好生活更“进”一步

第七届中国国际进口博览会场馆外景。人民网记者 王初摄

10月20日，今年首趟“中欧班列——进博号”（以下简称“进博号”）装载着满满当当的展品，顺利抵达上海。

自2021年首列“进博号”开行以来，中欧班列便与进博会紧密联系在一起，为欧洲以及中欧班列途经国家企业赴上海参展进博会开辟了一条全新通道，成为“展品变商品”的路径选择。

进博会交易的是商品和服务，交流的是文化和理念。迎五洲客，计天下利，顺应的是各国人民对美好生活的向往。

捷克的水晶杯、厄瓜多尔的麒麟果、孟加拉国的手工艺品……在进博会上，一件件“网红展品”讲述着开放创新的“进博故事”，描绘着美美与共的文明画卷。

满足人民日益增长的美好生活需要，是高质量发展的出发点和落脚点。越来越多进博会上的“稀罕物”，进入百姓日常生活的速度越来越快。

“我们以‘商品+服务’双向发力，与更多国内外品牌展开合作。”得物App相关负责人表示，通过进博会窗口，能够扩大优质消费品供给，以科技创新持续优化消费体验，让消费者身在中国、买遍全球。

小展台折射出的是大市场、大趋势与大格局。6天的展会，蕴含365天的中国大市场。为助力进博会展商拓展国内市场，上海搭建了“6天+365天”交易服务平台，累计引入展品超35万种，进口额超过4500亿元。

第七届进博会开幕在即。新时代共享未来，风从这里来，海阔正扬帆！

(责编：孙红丽、高雷)

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