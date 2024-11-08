原标题：银联跨境二维码互联互通合作首次落地拉美

银联国际11月7日宣布，与阿根廷支付机构Pago Virtual del Sur S.A.（PVS）开展二维码支付网络互联互通合作。这是银联国际首次在拉美地区落地跨境网络互联互通项目。至此，阿根廷所有二维码商户支持云闪付APP、境内接入“云闪付网络支付平台”的钱包扫码支付。

2020年底，阿根廷央行推出二维码支付标准，旨在建立统一的二维码受理网络，目前已覆盖超60万家商户。PVS是阿根廷央行授权的电子支付机构，此次银联国际与PVS合作，推动实现阿根廷所有二维码受理商户受理银联标准钱包。下一步，中国境外推出的200多个银联标准钱包将可在这些二维码商户进行支付。

阿根廷成为拉美地区首个加入银联跨境二维码支付网络“朋友圈”的国家。这一合作有利于提升银联对跨境人员往来的双向服务能力，也将对周边国家、特别是“一带一路”区域市场的支付网络合作起到示范作用，加速中国与拉美等市场支付网络互联互通进程。

拉美是共建“一带一路”倡议的重要参与方。区域内超20个国家已开通银联卡受理，多个国家实现银联卡发卡。在阿根廷，银联卡基本实现ATM终端受理全覆盖，大批商户POS终端开通受理。

近年来 ，银联国际顺应市场发展趋势，创新推出“网络互联互通”解决方案，通过与境外二维码网络一点对接，快速、大规模相互开放受理网络。目前，银联国际已与境外18个国家和地区与本地转接网络达成合作，18个项目已经落地或正在推进。

(责编：曹淼、李源)

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