人民网上海11月7日电 （欧阳易佳）近日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海举行。在进博会现场，北京协和医院内分泌科主任医师、中国老年学学会内分泌代谢分会常委、中国老年保健医学研究会老年内分泌与代谢分会副主任委员赵维纲说，进博会现场前沿成果的展示，体现了各大药企在代谢性疾病领域的研发实力和未来治疗趋势的探索，为广大医生和患者带来了更多更优的治疗选择，积极推动临床疾病代谢管理理念和方式的改变。“通过进博会，我们可以了解更多医药行业新药物、新器械、新方案。”

对于糖尿病等慢病患者而言，日常的疾病管理是一个巨大挑战。“从疾病角度来讲，糖尿病患者可能同时伴有高血压、高脂血症、肥胖等多种代谢紊乱症。代谢综合征的根本是胰岛素抵抗。临床能不能找到治疗手段来解决它，这是我们普遍面临的重要问题。”赵维纲认为，部分患者可以通过调整饮食、合理运动等生活方式的管理控制病情。患者借助药物进行干预，可以规避糖尿病、肾病、眼底病变、心脑血管等系列慢性并发症。

赵维纲说，治疗药物以及管理模式的不断优化，使得糖尿病等代谢综合征的治疗思路不断变化。“过去，我们主要管理血糖单项指标，以减少并发症的发生；现在，我们发现同时管理血脂、体重、血压等多项指标，并发症发生率明显下降。但管理多项指标需要多种药物，尤其是患有基础病的老年群体，药物之间相互作用，会产生相关健康隐患，亟需更多新药物、新方案满足不同患者的需求。”

“随着医学的进步，我们发现胰岛素类受体激动剂，对胰岛素抵抗、炎症消除、血管内皮恢复等方面发挥着重要作用。”赵维纲介绍，“在本届进博会上，新药物的出现为临床诊疗打开了新视野，为患者提供了新的选择。这类创新药物既可以降低血糖，还能降血压、血脂，为糖尿病的疾病管理起到积极作用。新技术、新药物的开发，对临床治疗能力、治疗理念甚至治疗方向和目标都产生了积极影响。”（赵晓彤对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

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