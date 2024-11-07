人民网北京11月7日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，截至2024年10月末，我国外汇储备规模为32610.5亿美元，较9月末下降553.17亿美元，降幅为1.67%。

2024年10月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国持续推动各项存量政策和增量政策落地见效，巩固和增强经济回升向好势头，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

(责编：罗知之、高雷)

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