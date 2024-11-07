人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家外汇局：截至10月末我国外汇储备规模32610.5亿美元

2024年11月07日19:16 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月7日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，截至2024年10月末，我国外汇储备规模为32610.5亿美元，较9月末下降553.17亿美元，降幅为1.67%。

2024年10月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国持续推动各项存量政策和增量政策落地见效，巩固和增强经济回升向好势头，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家外汇局：截至10月末我国外汇储备规模32610.5亿美元
　　人民网北京11月7日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，统计数据显示，截至2024年10月末，我国外汇储备规模为32610.5亿美元，较9月末下降553.17亿美元，降幅为1.67%。 2024年10月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格下跌。…
GE医疗陈金雷：深化无界创新 让精准医疗惠及更多患者
　　人民网上海11月7日电 （记者任妍、栗翘楚）“我们连续7年参展，17款新品，数量为历届参展最多，包括7款全球首秀和10款中国首展。”在第七届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，GE医疗中国副总裁、医学影像业务总经理陈金雷接受人民网《人民会客厅·进博时刻》专访时表示，本届进博会展示的新品更多是来自于本土研发生产的产品。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部