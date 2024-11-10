原标题：必和必拓集团首席商务官邬睿格：为深化伙伴关系提供平台

在第七届中国国际进口博览会必和必拓集团展台正中央，一座沙盘立体呈现了其位于智利的全球在产最大铜矿——埃斯康迪达铜矿。展台介绍了铜在可再生能源和电动汽车产业发展中的重要作用，传递公司实现绿色脱碳减排的愿景。必和必拓集团首席商务官邬睿格表示，进博会不仅为企业提供了拓展市场的优质平台，更以合作共赢推动产业发展，为实现绿色低碳和创新发展注入动力。

今年是必和必拓第7年参加进博会。“中国已成为必和必拓的最大市场，更成为商品和服务的重要供应国。我们有超过一半的产品销往中国，每年的进博会都是我们与客户和合作伙伴交流洽谈的好机会。”邬睿格表示，本届进博会无论是展览规模还是展商数量均创历史新高，中国在以实际行动展示推动全球产业发展和培育开放市场的决心。

近年来，中国不断完善高水平对外开放体制机制，推出了一系列便利外商投资的举措。“从20多年前第一次来中国到现在，我见证了中国发展的包容性。中国对各类外资企业、各种经营模式秉持开放的态度。同时，中国生产的高质量产品，在全球市场得到了广泛认可。”邬睿格说。

今年进博会上，新质生产力备受关注。邬睿格表示，发展新质生产力将持续推动对矿产资源的需求。必和必拓每年供应中国的铜精矿达数百万吨，这对必和必拓意味着巨大的机遇。“铜是全球能源和交通运输系统电气化必不可少的矿产原材料。我们预计，到2050年，全球铜需求将增加约70%，超过每年5000万吨。近年来，中国可再生能源、电动汽车和锂电池产业飞速发展，这些都是中国未来发展的新动力，也是必和必拓希望拓展的领域。”邬睿格说。

在本届进博会上，必和必拓分享了最新发布的2024《气候转型行动计划》。在邬睿格看来，未来几十年世界的发展离不开矿产资源，必和必拓一直在和中国合作伙伴一起探索可持续的新型生产方式和贸易模式，满足未来几十年全球对重要矿产资源的新需求。同时，世界经济向绿色低碳转型也离不开资源产品开发生产过程中的节能减排，助力相关产业链上下游实现减排目标，这也是必和必拓和中国企业合作的重点。

“如果用一个词来形容在进博会上的收获，我认为是伙伴关系。”邬睿格表示，进博会让必和必拓与合作伙伴的关系更加紧密。必和必拓计划加大对可再生能源、绿色技术和可持续产业发展的投资，未来将与中国合作伙伴一起，依托先进AI技术创新，提升供应链的绿色效能，为推动可持续发展、应对气候变化贡献力量。

(责编：崔元苑、李源)

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