11月4日，华夏银行首批上市公司股票回购增持贷款业务在深圳分行成功落地，为支持资本市场稳定发展注入了新动能。据悉，多家上市公司已在公告中披露，已获得华夏银行深圳分行的股票回购增持贷款承诺。

10月18日，《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》发布，鼓励金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供股票回购增持贷款支持，推动企业开展股票回购和增持。

华夏银行快速响应国家政策，以高效执行力和创新能力快速推动业务落地。政策出台后，总行立即组建专项工作小组，在一周内完成产品设计、制度发布和系统搭建，迅速推出符合政策要求的股票回购增持贷款产品，在保持与监管部门密切沟通的基础上，确保新业务合规高效落地。同时，华夏银行通过深入了解企业的经营状况和资金需求，提供包括股票回购增持贷款、并购融资、资金结算、财富管理、财务顾问、托管服务等在内的一揽子综合金融服务方案，切实解决企业多样化的金融需求。

“此次新业务的成功落地，也标志着华夏银行在支持资本市场和推动企业高质量发展方面迈出重要一步。”华夏银行相关负责人表示，未来，该行将继续坚持服务实体经济的初心，深入贯彻国家金融政策，不断优化金融产品供给，以更多元化的金融解决方案助力实体经济稳健发展。

(责编：曹淼、李源)

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