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架起全球贸易桥梁 银行助力进博会展品变商品

2024年11月10日08:44 | 来源：人民网
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人民网上海11月10日电 （记者车柯蒙）2024年11月6日，第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，中国工商银行澳大利亚客户特色新品发布活动在国家会展中心（上海）举办。

记者了解到，会前银行进一步了解客户需求，加强境内外机构联动，在多地举办进博展前对接活动，为境外参展商及境内采购商搭建合作对接平台。活动上，来自澳大利亚维多利亚州、新南威尔士州、南澳大利亚等地的6家参展商在现场进行了多款产品在中国市场的首发展示，品类覆盖葡萄酒、奶粉、鱼油、宠物营养补充剂等澳洲特色创新产品，展示了澳大利亚企业在食品及保健品领域的最新发展成果。

进博会上，展品变商品，这成为洞察我国金融机构助力架起全球贸易桥梁的缩影。

记者了解到，作为进博会全面合作伙伴，工商银行在本届进博会继续承办虹桥国际经济论坛分论坛、主办中欧企业家大会，并在食品及农产品展区设立1000平米受托布展专区，为来自45个国家的130多家展商参展提供便利。

在食品及农产品展区的受托布展专区，现泡英式红茶、优质奶酪、各类酒水等来自全球各地美食吸引参展者驻足品尝。“从受邀参与进博会到布展，再到如今与采购商洽谈，都离不开银行的服务。”榄王芝后（上海）贸易有限公司相关负责人邵华表示，希望借助进博会平台和优质的金融服务，让更多中国消费者了解高品质奶酪。

对于很多在进博会期间来华的外商而言，支付便利度是入境的重要体验之一。

“今年，我们在进博会的展馆中首次推出了金融服务站，无论是境内还是境外的客户，均可在该服务站轻松开设账户。外籍朋友更可在此体验外币现金兑换人民币、换取零钱包以及外卡取现等便捷服务。这些举措不仅提高了来华人士的支付便利性，也满足了场馆内全球参展商的金融需求，确保他们享受到更加高效、流畅且安全的金融服务体验。”工商银行工作人员表示。

(责编：王连香、高雷)
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