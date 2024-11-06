人民网北京11月6日电 （记者闫妍）与时代同行，为历史注脚。记者在每一个新闻现场倾听、记录、发声……今年11月8日是第二十五个中国记者节。人民网主办的“今天，我们为什么还需要纸媒？”精品报刊直播推介活动将于11月7日上午9:00至12:00在人民日报社新媒体大厦举行。本次活动将在人民网网站、抖音、快手、视频号等平台同步直播。

活动将邀请《环球时报》《中国汽车报》《中国能源报》《中国城市报》《中国妇女》杂志、《新安全》杂志、《文摘报》《新型工业化》期刊等媒体人走进人民网演播厅，分享他们对纸媒的转型与创新、文化与传承、发行渠道等问题的深度思考，多维度回顾传统媒体发展历程，审视全媒体时代纸媒的独特价值。

传播党的政策主张、记录时代风云、推动社会进步、守望公平正义，广大新闻工作者深入实际、深入生活、深入群众，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力。本次活动旨在展现新时代新闻工作者的使命与担当，向每一位新闻工作者致敬！

本次直播活动是人民网“万商万品 万象焕新——百日直播行动”的精品报刊推介专场。

10月17日起，人民网启动“万商万品 万象焕新——百日直播行动”。活动期间，人民网将整合优势资源，联合更多力量，做优服务生态与推广推介。助力释放消费潜力、拓展消费场景、打造消费业态，服务人民美好生活，诚邀各界共同参与，合作联系邮箱：rmwzb@people.cn。

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(责编：曹淼、吕骞)

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