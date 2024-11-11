邹翔 徐靖 王晓飞

走进位于安徽省合肥市科大硅谷的合肥乘翎微电子公司（简称“乘翎微电子”），看到负责人许伟伟正带着团队进行高性能电源管理芯片的测试。“我们的目标是打造全球领先的芯片设计公司。”许伟伟说。

“中国科大的教授们向我推介安徽合肥，这里多方位的海外引才支持政策、完备的产业配套环境也吸引我举家从美国硅谷来到科大硅谷。”让许伟伟下定决心来到这里创业、定居的，是科大硅谷提供的创新氛围。

图为科大硅谷。王晓飞 摄

2022年6月13日，安徽印发《“科大硅谷”建设实施方案》，在合肥划出一片“试验田”，大刀阔斧进行科技体制机制的创新改革。通过“精准滴灌”，科大硅谷为汇聚于此的人才团队或企业提供创业、金融、管理等全生命周期“一站式”服务。

科大硅谷不仅是创新资源的集聚地，科大硅谷服务平台公司董事长吴海龙笑称，包括自己在内的工作人员都是创业者们的“服务员”。

科大硅谷服务平台公司团队不仅帮创业者们办过登记、注册手续，甚至还对接过装修公司。“我们竭尽所能给创新创业者一种归属感。”吴海龙表示，“这里会有专人辅导每一位创业者、每一个科研团队，辅助他们探索成果转化、成立企业。”

他表示，除了辅助初创团队把技术导入已有的产业链里面去，科大硅谷服务平台公司还会提供一整套的服务，包括融资、找订单、找合伙人、找技术市场等。

创新要素的集聚、创新氛围的营造，离不开人才。为了尽揽天下英才，科大硅谷可谓“绞尽脑汁”。

为破除户籍、社保、公积金、购房资格等阻碍人才跨区域流动的问题，2023年7月，科大硅谷开展了人才预认定机制试点。

此外，科大硅谷探索企业人才自主评价机制，解决“评人的不用人，用人的无权评”“想用的人评不上，评上的人用不上”的人才供需错位问题。

通过海内外创新中心建立链接海外高层次人才的渠道，聚力招引以高层次人才为核心的高科技项目。截至今年6月底，科大硅谷新增的1644家科创型企业中，新增C类以上高层次人才共有97位，新认定D类以上高层次人才885人，高管团队为双一流及以上高层次学历的企业共345家。

创新创业，离不开资金支持。作为一家以新型电池关键材料技术研发为核心的创业公司，华彩新能源在成立之初就获得了来自“科大硅谷初创贷”的投资，而这笔资金很大程度上得益于科大硅谷联合商业银行共同开展的投融资模式改革。

“这次支持的对象不再只是有一定规模的企业，而是也包括像我们一样的高校师生创业项目，解决了我们运营前期资金短缺问题。”华彩新能源总经理孔德云说。

图为科大硅谷。王晓飞 摄

为了全方位扶持有潜力的科创企业，科大硅谷同样准备了真金白银。

成立总规模300亿元、首期注册规模15亿元的“科大硅谷引导基金”，同时，引导基金直投100%布局战新产业、100%支持高层次人才项目，重点支持国际化项目。

截至2024年9月底，已完成交割25个直投项目，通过1.25亿元出资，带动同轮其他社会资本7.8亿元投向本地，实现7倍的资金放大效应，支持超24名高层次人才项目落地科大硅谷。

“‘科大硅谷引导基金’注册成立一年多来，一直致力于‘投早投小投科技’，通过‘子基金+直投’双轮驱动，实现资金两级放大，资源成倍增长，在汇聚创新资源、支持项目落地发展、引育留用人才等方面取得了明显成效。”吴海龙说。

一个个科创企业拔节生长，形成枝繁叶茂的科创森林。截至2024年9月底，科大硅谷片区新入驻科技型企业1725家，累计集聚科技型企业和科创服务机构超6000家，各类创新创业人才超6万名，设立海内外创新中心12家，集聚各类基金200多支，总规模超2300亿元。

(责编：王震、陈键)

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