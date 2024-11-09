人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）“博览会为企业提供了一个展示业务和形象的平台，让我们感受到了中国坚持推进高水平对外开放、实现合作共赢的决心，更加坚定了太古可口可乐在华发展的信心。”在第七届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间，太古可口可乐中国区CEO党建在接受采访时表示，“我们将与各界伙伴不断拓展、深化合作，持续提升运营效率和服务水平，推动饮料产业高质量发展。”

党建介绍，太古集团今年首次参加进博会，太古可口可乐作为其中一员，展台现场通过图片、视频及现场互动等形式，帮助来宾了解太古可口可乐在中国内地12个省市的业务布局，以及公司在商业领导力、数字化标杆、可持续发展和世界级人才等领域的实践。

党建认为，进博会的举办，进一步强化了外企深耕中国市场的信心，更好地共享高质量发展机遇，不断提升企业知名度和影响力。

“进博会连续成功举办七届，各国企业参与的规模和积极性越来越高，这展现了中国推进高水平对外开放的坚定态度，也让包括太古可口可乐在内的企业，对于在中国市场长期发展的信心更稳、更足。” 党建说，进博会在各国企业与中国市场之间搭起一座合作、交流的桥梁，有助于外企更好地了解中国的政策方向、产业趋势、市场动态等，在高质量发展中把握住更大的机遇。与此同时，进博会可以帮助外企在中国市场进一步擦亮自己的招牌，让行业、消费者等群体更加了解自己，有助于更好地开拓中国市场。

近年来，中国一系列扩大高水平对外开放政策举措，例如，建设自贸试验区、自由贸易港等，为外企提供了更便利的投资条件，打开了更大的发展空间。

“我们紧扣‘高质量’、‘一体化’两个关键词，布局长三角、大湾区等重点区域，加码投资、深耕发展。”党建表示，10年内太古可口可乐将在中国内地投资超过120亿元，目前已陆续投建郑州新厂、苏州新厂和大湾区智能绿色生产基地。

在培育新质生产力方面，党建介绍，公司以数字化创新赋能业务发展，已实现端到端的数字化，让太古可口可乐与消费者、客户、供应链和员工之间的连接更便捷，进一步促进沟通和管理。

“我们也将可持续发展概念融入到各项业务决策中。2023年，在中国内地实现核心业务运营绝对碳排放量减少20万吨，较2018年降低47%；使用可再生能源电力业务比例达到34%。”党建说，“消碳庄园”是太古可口可乐发起的可持续发展创新项目，旨在以碳中和为核心，打造集低碳环保、乡村振兴和地域特色的复合型社区。到2025年，太古可口可乐将在全国打造5座“消碳庄园”。

(责编：王震、高雷)

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