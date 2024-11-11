人民网北京11月11日电 （记者罗知之）近期，险企增资频传喜讯。中信保诚人寿11月5日披露，公司注册资本由48.6亿元增至73.6亿元，增资25亿元。该笔注资由中国中信金融控股有限公司（下称中信金控）和保诚集团股份有限公司（下称保诚集团）双方股东共同认购，增资后二者持股比例维持在50%。

此前，三峡人寿、信美人寿、君龙人寿、中国铁路保险等多家保险公司也相继披露了增资计划，增资金额从3.25亿元到10亿元不等。

事实上，这是一年内中信保诚人寿第二次增资。3月26日，国家金融监督管理总局批复同意中信金控和保诚集团分别向中信保诚人寿增资12.5亿元，注册资本由23.6亿元变更为48.6亿元。在不到一年的时间里，两笔增资“落地”，凸显了中外双方股东持续看好中国经济和中国寿险业的发展。

“增资不仅是增强公司资本实力的重要举措，更是助力公司积极践行‘健康中国’战略、积极参与国家养老第三支柱建设、扎实做好金融“五篇大文章”、筑养老金融生态圈、实现高质量发展的重要驱动力。”中信保诚人寿保险有限公司党委书记、总经理常戈在接受人民网采访时表示。

由于保险业本身的特性，保险公司需要保持充足的资本水平以应对潜在的风险和赔付需求。

近日，中信保诚人寿对外披露的2024年第三季度偿付能力报告摘要显示，中信保诚人寿第三季度实现净利润2.4亿元。综合偿付能力充足率和核心偿付能力充足率分别为211.47%、112.50%，分别较上季度提升38.3个百分点和25.9个百分点，风险综合评级为BBB，均高于监管要求。保险业务收入为237.82亿元，与2023年同期相比略有增长。截至2024年9月底，中信保诚人寿总资产达2600亿元，较年初增长8.6%。

居高常虑缺，持满每忧盈。放眼整个保险业，随着“偿二代二期规则”的实施，行业普遍感受到资本压力，叠加利率趋势性走低、高波动市场环境以及寿险行业周期性下行等不利影响，保险业面临着多重困难和挑战。

与此同时，近期，一系列重要监管政策出台，对保险业高质量发展作出了全面部署和系统规划，我国保险业正迎来难得的历史性机遇。

“面对新机遇，中信保诚人寿将充分融入双方股东生态体系，充分发挥协同资源，坚持将协同工作落到实处，看到成效。”常戈强调。

具体来看，一是增强协同联动意识，在中信联合舰队中找准差异化定位，围绕“五篇大文章”提供具有中信保诚特色产品及服务方案，提升服务实体经济质效；二是提高协同成效，积极借力兄弟公司专业优势，围绕渠道销售、客户经营、投资联动、风险协同、科技共创、人员交流六大方面，全面深化协同合作；三是加强投研团队深度交流与人员互动，提升资管公司投研能力；四是设立“投资顾问委员会”，建立定期策略研讨、重大投资决策外部专家参与机制。

针对目前行业面临资产负债匹配难度上升的问题，常戈指出，应从战略高度自上而下地贯彻资产负债管理文化，资负两端就长期利率下行趋势达成共识，目标统一、紧密联动，优化资产负债匹配，确保资本充足，防范利差损风险，助力公司向高质量发展转型。

常戈表示，下一步，中信保诚人寿持续发力金融“五篇大文章”，加快策略转型，以从严治企、体系为王、全面协同、科技赋能、竞赛文化等五大经营管理为重点，通过搭体系、建平台、扩生态，构建长期有效的价值创造模式，奋笔书写服务经济高质量发展的“示范答卷”。

(责编：罗知之、吕骞)

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