原标题：创新驱动变革 同舟共赴未来 2024企业数字化转型大会在京召开

11月8日，“创新驱动变革 同舟共赴未来”——2024企业数字化转型大会在京召开。大会由中关村数字经济产业联盟主办，中国联合网络通信集团有限公司政企客户事业群、联通数字科技有限公司、中国联合网络通信有限公司北京市分公司承办，来自政府、行业、学界、媒体等各领域代表出席大会，嘉宾们共同聚焦企业数字化转型的新路径、新机遇，深入探讨企业数字化转型的创新经验和最佳实践。

中关村数字经济产业联盟荣誉理事长马培华为大会致辞，他指出，数字经济已经成为影响全球经济格局、重塑世界创新版图、加速时代变革的重要力量，数字化转型成为关乎企业生存与长远发展的必修课，中数联盟联合联通数科、北京联通共同举办本次大会，以此为契机帮助企业提高数字化转型的实战能力，推动数字化转型供需双方企业之间的务实合作。

中国联通总经理简勤在致辞中表示，中国联通积极开展数字化转型实践，历经十余年，打造了包括方法论、产品和解决方案的体系化能力，从夯实数字底座、打造数字引擎、提供可靠服务三方面助力千行百业数字化转型。

五位一体，中国联通构建数字化能力体系

联通数字科技有限公司总裁朱常波发表《创新驱动变革 同舟共赴未来——中国联通赋能千行百业数字化转型创新实践》主题演讲。

朱常波提到，中国联通形成了“道”“基”“器”“盾”“势”五位一体的数字化能力体系，持续修炼数字化转型之道——咨询，夯实数字化转型之基——云网融合，锻造数字化转型之器——同舟，铸牢数字化转型之盾——安全，营造数字化转型之势——生态，为客户提供伴随式服务和定制化方案，助力推动企业管理、经营、生产行稳提质。咨询方面，中国联通形成了一支高素质的咨询团队、一套完整的数字化转型方法、一个数字化转型成熟度评估平台，为企业提供从顶层设计到数字化场景的咨询服务；云网方面，中国联通推进“新八纵八横”国家骨干光缆网建设，在数据中心“5+4+31+X”基础上打造“1+N+X”智算集群，基于联通云7.0版本打造智算产品体系，实现通算、智算、超算等多元算力资源充沛供给，满足企业各类上云需要；平台方面，基于联通数科打造的“同舟”企业数字化使能平台，作为企业数字化转型的贴身助手，通过业务使能和技术使能、数据使能和智能使能、运维使能和信创使能，一站式使能客户数字化转型；安全方面，中国联通充分发挥网络安全现代产业链链长的融通带动作用，构建坚强可靠的安全防御体系，自研“墨攻”安全运营服务平台，打造管理制度化、运营专业化、技术体系化的安全运营服务模式；生态方面，在智算、5G物联网、信创、工业互联网等领域与合作伙伴围绕关键技术联合攻关、可持续生态共建共治、产业链协同共创等方面展开合作。

观点交锋，企业数字化转型思想碰撞

中国工程院邬贺铨院士作《打造数据平台助力数字转型》的前沿分享，对数据基础平台进行深入阐述，期待通过发挥数据要素的乘数效应，加快推进我国数字经济高质量发展。

进行主题分享的还有中国民航信息网络股份有限公司副总经理李劲松，他带来了关于企业数字化转型中的数据问题分享；北京能源集团有限责任公司原副总经理王永亮以传统产业集团数智化转型之路为主题进行分享；中国联通集团数字化部总经理孙世臻带来了《加快数智化转型，全面建设数智联通》主题演讲；中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏围绕企业数字化转型成熟度评估（IOMM及平台化）进行分享。

同舟共赴，广结硕果

大会仪式环节，中国联通同舟企业数字化使能平台创新成果隆重发布，包括《中国联通数字化转型白皮书》《数字化转型成熟度评估模型》“CDAS数据库自治服务工具”以及“软件供应链安全体系”共四项成果。

会上还举行了战略合作签约和生态合作启动，在数字经济浪潮下，中国联通将以此为契机与合作伙伴进一步深化合作，推动数字经济与实体经济深度融合，加快发展新质生产力和推动高质量发展，共建开放、健康、共赢的合作生态。

随着科技的不断发展，特别是在人工智能、大数据、云计算等前沿技术的推动下，企业数字化转型将不断深化，中国联通愿与广大生态伙伴共同努力，在这一领域结出更多硕果，谱写新的篇章。

(责编：曹淼、李源)

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