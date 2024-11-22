原标题：巩固增强消费引擎关键动能

消费一头连着千行百业，一头连着千家万户，在经济发展中发挥着基础性作用，是经济增长的主引擎。消费动能是否强劲，对我国经济有着直接而深远的影响。

消费恢复正在升温。国家统计局数据显示，10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，比9月份加快1.6个百分点，连续2个月保持加快增长态势。从消费者预期看，消费者信心指数比9月份回升1.2个百分点，是连续6个月回落之后的首次回升。

10月份消费增速超预期回升，受到多重因素的影响。一方面，国庆假期出行活跃，文旅消费旺盛，国内出游人次、总花费同比分别增长5.9%和6.3%，较2019年同期同比分别增长10.2%和7.9%。另一方面，“双11”网购促销节提前开启，并与国庆假期无缝衔接。抖音、拼多多于10月8日率先启动大促预热，天猫和京东于10月14日同时开启“双11”活动，超长的促销周期吸引了更多商家参与，也让消费者有了更充分的购物时间与选择空间。

除节假日与市场促销因素外，更显著的利好因素来自于宏观经济政策。当前，我国宏观经济政策的方向正从过去的更多偏向投资，转向消费与投资并重，并更加重视消费。今年以来，中央政治局会议反复强调，“要以提振消费为重点扩大国内需求”“要把促消费和惠民生结合起来”，并部署了一系列政策举措。受消费品以旧换新政策带动，文化办公用品类、家具类、汽车类商品零售额增速在9月份均已实现由负转正。在此基础上，10月份增速进一步分别提高至18%、7.4%、3.7%，比上月分别加快8个、7个、3.3个百分点；限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额同比增长39.2%，加快18.7个百分点。据统计，这四类商品共拉动10月份社会消费品零售总额增长1.2个百分点。随着各项政策特别是一揽子增量政策落地见效，资本市场、房地产市场交易活跃，也提振了消费者信心。

消费一头连着千行百业，一头连着千家万户，在经济发展中发挥着基础性作用，是经济增长的主引擎。消费动能是否强劲，对我国经济有着关键而深远的影响。但相较于投资，消费是经济活动中的“慢变量”，这是由于消费具有主体分散、需求多元、人人决策的特点，并与人们的就业、收入、预期等息息相关。当前，我国消费在持续回暖，但从客观上看，国内有效需求不足的问题仍较突出，消费增长还受居民消费能力和意愿不足等因素制约，人口减少以及少子化、老龄化在中长期内也将对居民消费带来挑战。

我国超大规模市场优势明显，还有巨大的市场需求有待释放。促进消费持续恢复，加快释放消费潜力，需要改革、政策共同发力，需求、供给协同推进。从需求端来看，关键是以提升消费能力、稳定消费预期为重点，提高居民收入在国民收入分配中的比重，强化就业优先政策，全力促进高校毕业生、农民工等重点群体和困难群体就业，多渠道增加居民收入，促进中低收入群体增收。从供给端来看，关键是要持续优化产品供给，打造更多消费新场景新亮点，支持文旅、养老、育幼、家政等消费，促进县乡消费提质扩容，不断提升商品和服务质量，改善消费环境。

四季度是生产和消费旺季。进一步巩固消费恢复的基础，要扎实推动促消费系列政策落实落细。据商务大数据监测，11月上旬，重点监测零售企业家电、通信器材、服装销售额同比分别增长45%、28%和6%，部分老字号产品销售额翻番。展望下一阶段，随着消费品以旧换新及一揽子增量政策进一步显效，消费市场将有望继续保持回升向好态势。

(责编：杨曦、陈键)

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