本报记者 刘志强

数据来源 国家统计局

版式设计 张丹峰

10月份，市场销售、服务业、进出口等主要经济指标明显回升，就业物价总体稳定，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，积极因素累积增多，国民经济运行稳中有进、稳中有升。11月15日，在国务院新闻办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖介绍了10月份国民经济运行情况。

经济运行主要表现为“三个回升、两个稳定、一个提振”

“近期，相关部门加力推出一揽子增量政策，经济运行回升势头增强，主要指标回升明显，市场信心改善。”付凌晖用“三个回升、两个稳定、一个提振”概括10月份经济运行情况。

“三个回升”，指市场销售、服务业和进出口明显回升。

从市场销售看，受消费品以旧换新政策带动，10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。

从服务业看，回升势头明显。10月份服务业生产指数同比增长6.3%，增速比上月加快1.2个百分点，连续两个月加快，这也是今年以来服务业生产指数的最高增速。

从进出口看，在全球贸易增长趋缓背景下，我国货物贸易竞争优势继续显现。10月份，货物进出口总额同比增长4.6%，增速比上月加快3.9个百分点，其中出口增长11.2%，加快9.6个百分点。

“两个稳定”，指工业和投资稳定增长、就业和物价保持稳定。

从工业看，在大规模设备更新及产业升级等因素驱动下，10月份规模以上工业增加值同比增长5.3%，继续保持较快增长。其中制造业升级发展态势明显，10月份高技术制造业增加值同比增长9.4%，明显快于全部规模以上工业的增长。

从投资看，重点领域投资增势较好，支撑作用较强。1至10月份，固定资产投资同比增长3.4%，连续3个月保持在3.4%的增长水平，显示出投资增长趋稳。其中，制造业投资同比增长9.3%，比1至9月加快0.1个百分点。

从就业看，10月份全国城镇调查失业率为5.0%，比上个月回落0.1个百分点。

从居民消费价格来看，10月份居民消费价格同比上涨0.3%。扣除食品和能源之外的核心CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，呈现出积极变化。

“一个提振”，指市场信心得到提振，主要体现在股市、楼市交易活跃，企业和消费者预期改善。

从经营主体预期看，10月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，是今年5月份以来首次回升到扩张区间。

从消费者预期看，消费者信心指数比上月回升1.2个百分点，为连续6个月回落之后首次回升。

付凌晖认为，从9、10月份经济运行变化来看，特别是从10月份来看，经济回升势头在增强，“我们进一步增强了实现全年经济发展目标的信心。”

市场交易活跃，房地产市场向着止跌回稳方向迈进

9月26日召开的中央政治局会议强调“要促进房地产市场止跌回稳”。这之后，相关部门抓紧完善土地、财税、金融等政策，打出一套组合拳。“随着相关政策相继落地见效，市场交易活跃，房地产市场向着止跌回稳方向迈进。”付凌晖介绍了相关情况。

从销售看，市场活跃度明显提升。购房首付比例、房贷利率下调，住房限购、限售、限价等措施取消，有效支持了居民刚性和改善性住房需求，助力房地产市场交易提速。1至10月份，新建商品房销售面积和销售额同比降幅比1至9月份分别收窄1.3个和1.8个百分点。从40个重点城市销售情况看，前期回调幅度较大的二线城市边际改善比较明显，10月份当月新建商品房销售面积实现正增长、销售额降幅明显收窄。得益于价格逐步企稳等带动，一线城市的新建商品房销售额10月份当月实现正增长。此外，10月份的二手房交易也明显改善。

从价格看，房价回稳迹象初步显现。10月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨的城市比上月增加4个，二手住宅价格环比上涨的城市比上月增加8个。其中，一线城市新建商品住宅销售价格环比降幅收窄，二手房住宅价格环比由降转涨；二、三线城市新建商品住宅和二手房住宅的销售价格环比降幅均出现不同程度收窄。销售回暖、价格趋稳，带来房企资金流有所改善。前10个月，房地产开发企业本年到位资金同比降幅比1至9月份收窄0.8个百分点，与房地产销售关联较高的定金及预收款、个人按揭贷款均收窄2.1个百分点。

从预期看，房地产市场景气度改善。调查显示，10月份房地产业商务活动指数比上月回升2.5个百分点，市场预期指数回升1.8个百分点，显示房地产景气水平有所改善、市场预期出现好转。10月份，对70个大中城市房地产开发企业和中介机构进行的调查显示，预期未来半年新建商品住宅和二手房住宅销售价格保持稳定或上涨的受访从业人员占比，在9月提升的基础上又提高17.6个和15个百分点，表明市场机构对房地产的信心增强。

“随着各项政策效能进一步释放，推动房地产市场止跌回稳的动能将增强。也要看到，经过长期高速扩张，我国房地产市场已进入新的发展阶段，未来将从以数量扩张为主向以质量优化为主转变。”付凌晖表示，下阶段，要积极主动适应房地产市场供求关系深刻变化，严控增量、优化存量、提高质量，在优化土地、财税、金融政策等方面协同发力，加快构建房地产发展新模式，推动房地产市场平稳健康发展。

扩内需、促生产、强信心，政策组合效应得到有效释放

近期，各部门推出一系列促进经济回升向好的增量政策。“政策组合效应得到有效释放，取得了很好成效。”付凌晖从四方面进行了解读。

一是进一步扩大了内需。10月份以来，“两新”“两重”政策加力实施，在释放消费潜力、拉动投资增长方面发挥了积极作用。从消费看，在消费品以旧换新政策带动下，10月份限额以上单位家用电器和音像器材类、汽车类、家具类以及文化办公用品类商品零售额同比增速都比上月加快。从投资看，在大规模设备更新带动下，1至10月份，设备工器具购置投资同比增长16.1%，拉动全部投资增长2.1个百分点，对于投资增长的贡献率超过60%。“两重”建设持续发力，实物工作量陆续形成，也带动了基础设施投资回升。1至10月份，基础设施投资同比增长4.3%，比上月加快0.2个百分点，是近期以来首次回升。

二是进一步拉动了生产。从消费品生产看，10月份与消费品以旧换新相关的新能源汽车、家电等产品的生产都实现较快增长，其中新能源汽车产量同比增长48.6%，带动充电桩产量增长25.2%。从投资品生产看，与设备更新有关的行业和产品均实现大幅增长。

三是进一步提振了信心。随着一揽子增量政策效果不断显现，市场活力得到增强，企业、消费者、投资者信心都有所提升。10月份，沪深两市股票成交量、成交金额大幅增长，资本市场服务销售收入增速也比上月大幅提升超过10个百分点，体现出投资者信心逐步恢复。

四是进一步促进了发展。在汽车报废更新和以旧换新活动中，大部分用户选择购买新能源汽车，带动10月份新能源汽车销量快速增长，国内零售渗透率连续4个月突破50%，符合低碳节能要求的高能效等级家电零售额同比实现两位数增长。“两重”建设加力支持高标准农田建设，地下管网建设、城市更新等民生项目，带动民生领域投资稳定增长。促进房地产市场止跌回稳、地方政府化债工作有序推进，重点领域风险逐步化解，安全发展基础进一步巩固。

“10月份是增量政策推出后的第一个月，下阶段政策组合效应会进一步显现，为四季度经济回升向好提供有力支撑。”付凌晖表示，下一步要加力落实好各项政策举措，进一步强化政策合力，不断巩固经济回升向好势头，努力完成全年发展目标任务。

《 人民日报 》（ 2024年11月16日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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