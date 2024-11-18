韩 昱

原标题：今年1万亿元超长期特别国债发行完毕

财政部发布的《国债业务公告2024年第182号》显示，11月15日，2024年超长期特别国债（六期）第三次续发行已完成招标工作，本次国债实际续发行面值金额500亿元，经招标确定的续发行价格为98.51元，折合年收益率为2.27%。至此，2024年超长期特别国债已累计发行1万亿元。

“今年我国发行1万亿元超长期特别国债具有重大历史意义和现实作用，在为重大项目建设、国家重大战略实施和重点领域安全能力建设提供长期稳定资金来源的同时，进一步稳定了经济增长预期，增强了市场信心，促进了消费市场的繁荣。”中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示。

超长期特别国债带动效果明显

今年《政府工作报告》提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。

超长期国债一般指期限在10年以上的国债。财政部公布的发行安排显示，今年发行的超长期特别国债期限分别为20年、30年、50年，付息方式均为按半年付息。记者梳理相关数据发现，从5月份首发至11月份中旬，今年的超长期特别国债总计发行22次，其中20年期7次，共计3000亿元；30年期12次，共计6000亿元；50年期3次，共计1000亿元。

河南省商业经济学会副秘书长，郑州工程技术学院副教授胡钰告诉《证券日报》记者，今年超长期特别国债在发行过程中注重了适度均衡和滚动发行，避免了短期内对市场流动性造成冲击。同时，超长期特别国债带动效果较为明显，在积极带动国内需求的同时，也积极推动形成了结构向优、态势向好的新局面。

此外，宋向清分析，超长期特别国债由中央政府发行，有利于优化我国央地债务结构，提升中央政府杠杆率，降低地方政府的债务风险，减轻地方政府的投资支出负担。同时，超长期特别国债在多领域形成了优质资产，也丰富了金融市场投资品种。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明也告诉《证券日报》记者，今年我国发行1万亿元超长期特别国债是一项关键的财政政策，它不仅满足了对长期资金的需求，也展现了对经济稳定增长的信心。这些资金被专项用于支持国家重大战略和重点领域，如基础设施建设和科技创新，有效拉动内需，推动高质量发展。同时，这一政策也有助于优化债务结构，提高财政政策的灵活性和可持续性，对促进经济增长和社会发展起到了积极作用。

据了解，为抓好发行超长期特别国债这项重大政策贯彻落实，财政部第一时间成立了工作专班，确保各项工作有效衔接、有序推进。财政部副部长王东伟10月12日在国新办举行的新闻发布会上介绍，一是做好资金筹措。综合考虑项目建设周期和国债市场需求，科学设置债券品种，合理把握发行节奏，既满足项目建设需要，又防止资金沉淀，节约资金成本。二是加快资金拨付。根据项目清单及时下达预算、及时拨付资金。三是强化资金监管。日前，财政部印发了超长期特别国债资金监管暂行办法，提出了建立全生命周期管理制度、实行专账管理、建立偿债备付金制度、强化绩效管理等一系列具体要求，采取更严更实更细的措施，管好用好超长期特别国债资金。

明年继续发行 加力支持“两重”建设

值得一提的是，今年7月份，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）工作，对消费等领域也产生了积极的助推效应。

在10月8日国新办举行的新闻发布会上，国家发展改革委主任郑栅洁提到，用于“两重”建设（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）和“两新”工作的1万亿元超长期特别国债已经全部下达到项目和地方，目前正在加快推进项目建设和资金拨付。明年要继续发行超长期特别国债并优化投向，加力支持“两重”建设。

于晓明分析，2025年要继续发行超长期特别国债，一方面，其将继续为国家重大战略的实施提供资金支持，优化资金投向，提升竞争力和安全性；另一方面，通过持续发行，可以进一步稳定经济增长。此外，这也有助于增强国际市场对中国经济的信心。

宋向清认为，2025年继续发行超长期特别国债有利于加速我国产业升级、经济转型、科技创新和“双碳”目标的实现，是保障国家重大战略、重大安全和重大关切问题顺利实施的重要支撑，有利于开展关键核心技术攻关，打造新质生产力，提高国家综合实力和竞争力，加速实现中国式现代化。此外，超长期特别国债的发行还可以增强我国财政政策的应对能力，通过加大对国内投资和消费的拉动，对冲外部风险对经济的影响，保持经济的稳定增长。

(责编：杨曦、陈键)

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