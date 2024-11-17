本报记者 赵展慧

党的二十届三中全会《决定》提出：“建立增强资本市场内在稳定性长效机制。”证券、基金、保险公司互换便利以及股票回购增持再贷款两项支持资本市场的创新工具落地近一个月。互换便利已开展首笔500亿元操作；股票回购增持再贷款政策文件已正式发布实施，部分金融机构已与上市公司达成合作意向。

两项创新工具是中国人民银行首次为支持资本市场而创设，将如何发挥作用？为资本市场带来怎样影响？

为资本市场提供增量资金，提升市场交易活跃度

10月18日，中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等细则，并正式启动操作。互换便利首期操作规模5000亿元，通过这项工具所获取的资金只能用于投资股票市场。目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司达20家，首批申请额度已超2000亿元。

这一工具将如何实施？

据介绍，互换便利支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成份股等资产为抵押，从中国人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。

“通过这项工具，证券、基金、保险公司可以将手里流动性较差的资产替换为国债、央行票据，便于在市场上回购或卖出融资，这将大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。”南开大学金融发展研究院院长田利辉介绍。

这一工具将为资本市场带来哪些影响？

田利辉认为，更多的资金可供使用意味着机构可以更积极地参与到市场交易中，预计将为资本市场提供千亿级的增量资金，提升市场交易活跃度。

中国民生银行首席经济学家温彬表示，互换便利机制设计具有逆周期调节作用，能够抑制“羊群效应”等顺周期行为，将有效促进机构投资者发挥稳定器作用。

中国人民银行行长潘功胜在10月18日召开的2024金融街论坛年会上进一步明确，证券、基金、保险公司互换便利不是中国人民银行直接向市场提供资金支持，不会扩大中国人民银行的货币供给和基础货币的投放。

“互换便利不是直接给钱。”温彬表示，中国人民银行法规定，中国人民银行不得向非银金融机构提供贷款，证券、基金、保险公司互换便利采用的是“以券换券”的方式，既不会直接给非银机构提供资金，又提高了非银机构融资能力。

这项工具互换期限为1年，互换费率由参与机构招投标确定。10月21日中国人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标。

激发上市公司回购增持动力，增强投资者信心

10月18日，另一项新工具也同时落地——中国人民银行正式推出股票回购增持再贷款，首期额度3000亿元，年利率1.75%；期限1年，可视情况展期；发放对象为21家全国性金融机构，贷款利率原则上不超过2.25%。

根据中国人民银行发布的通知，21家全国性金融机构可向符合条件的上市公司和主要股东发放相关贷款，并于次季度第一个月向中国人民银行申请再贷款，对符合要求的贷款，中国人民银行按照贷款本金的100%提供再贷款支持。

哪些上市公司和股东符合申请回购增持贷款的条件？根据相关规定，这些上市公司不能是已被实施退市风险警示的公司；主要股东原则上为上市公司持股5%以上股东，近一年无重大违法行为……同时，中国人民银行还明确，严格管理贷款资金，坚持“专款专用，封闭运行”，21家全国性金融机构发放贷款后，要监督上市公司和主要股东做到专款用于股票回购和增持。

业内专家认为，这一工具为金融机构提供了低成本的资金来源，降低上市公司和主要股东的融资成本，从而提升优质公司股票回购增持的能力和动力，推动上市公司持续提高经营质量和投资价值，维护优质公司市值稳定，增强投资者信心。

同时，专家强调，中国人民银行提供的股票回购、增持再贷款资金具有特定的指向性，信贷资金不能违规进入股市仍是金融监管的一条红线。

目前，一些上市公司已积极申请回购增持贷款。据统计，截至10月20日，23家沪深上市公司先后披露公告，表示公司或控股股东已与银行达成意向协议或取得贷款承诺函，将使用贷款资金用于回购或增持股票，涉及资金总额超百亿元。首批回购增持贷款合作银行包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中信银行和招商银行，涉及上市公司包含不同所有制企业，覆盖主板、科创板和创业板。

同时，多家商业银行已从客户准入、账户管理、尽调审批、风险控制等多维度制定回购增持专项贷款落地方案，完善内控制度，积极开展回购增持贷款营销。

逐步完善两项工具，助力增强资本市场内在稳定性

“这两项工具体现了中国人民银行维护金融稳定职能的拓展和新的探索。” 潘功胜表示，这两项工具是完全基于市场化原则设计的，在国际上也有成功的实践，下一步将与中国证监会合作，在实践中逐步完善，探索常态化的制度安排。

田利辉认为，两项新工具对于资本市场的长远稳定发展具有重要意义，同时有效提振了资本市场投资者的信心和活跃度，也将促进“金融活、经济活”正反馈效应的释放。

“从宏观和深层次角度看，实体经济与资本市场是一个相互交织、互相作用的过程，估值修复有助于资本市场发挥投融资功能，阻断市场走弱与股权质押风险的负向循环，促进上市公司健康发展，改善社会预期，提振消费和投资需求。”潘功胜说。

中国证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上表示，将积极配合中国人民银行做好两项政策工具的落地实施，加快为A股市场引入增量资金，同时要加快落实中长期资金入市指导意见，大力发展权益类公募基金，分类施策解决中长期资金入市的堵点痛点，构建支持“长钱长投”的政策体系。

《 人民日报 》（ 2024年11月17日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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