近日，中信银行积极响应国家金融监督管理总局、国家发展改革委建立的支持小微企业融资协调工作机制，加速推进与各级工作机制的对接及首批推荐清单企业的融资落地，为小微企业提供高效便捷的贷款支持，有效缓解了小微企业融资难题。

在福建，中信银行福州分行积极对接福建省金服云平台“小微企业融资协调工作机制专区”，小微企业登录该平台即可发布融资需求，经政府专班审核后向银行推送。中信银行福州分行迅速对接，主动进社区、进园区、进协会走访企业，精准输送金融活水。目前，已有25家企业向中信银行发布融资需求，该行已完成其中20家企业授信审批，发放贷款1881万元。

在深圳，中信银行深圳分行携手深圳市宝安区发展和改革局共同推动宝安区小微企业融资协调工作机制落地。自工作机制建立以来，中信银行深圳分行已成功为宝安区21家小微企业累计发放贷款7502万元。该行已将相关金融服务延伸到全市范围，深入园区、社区、街道，广泛开展政策宣传、企业走访和融资需求摸排。

在重庆，国家金融监管总局重庆监管局联合重庆市发展改革委通过“信易贷·渝惠融”平台向各家银行推送小微企业名单。中信银行重庆分行快速响应，分行专班与支行专班联动，迅速分析需求、对接走访，应用中信银行普惠金融产品精准匹配客户需求，第一时间通过线上化“商票e贷”为重庆某建筑劳务公司、某物资有限公司分别授信并放款1000万元和34.59万元，实现首批推送客户融资的高效落地。

据悉，自国家金融监督管理总局、国家发展改革委建立支持小微企业融资协调工作机制以来，中信银行在全行范围内建立了涵盖总行及全部一级分行、二级分行和支行的各级工作专班，全面对接政府四级工作机制，并通过“五专五强化”工作模式，全力推动支持小微企业融资协调工作机制落地见效。为配合“千企万户大走访”活动，中信银行积极组织全行开展“千企万户百业兴 中信普惠牵手行”专项行动，集中资源做出声势，一线工作专班深入开展企业走访、摸排，以最快的速度、适配的产品、高效的服务满足小微企业融资需求。

“展望未来，中信银行将继续以高效专业的响应能力、对接能力、服务能力，扎实推进支持小微企业融资协调工作机制，进一步提升助企惠民、服务小微企业的质效。”中信银行相关负责人表示。

(责编：曹淼、李源)

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