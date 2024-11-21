人民网记者 罗知之

编者按：当前，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，人工智能等新技术方兴未艾。如何迎接数字时代的机遇与挑战，携手迈进更加美好的“数字未来”。11月19日至22日，在2024年世界互联网大会乌镇峰会期间，人民网《对话企业家》栏目邀请互联网企业负责人分享创新故事，解读发展热点，洞察智慧未来。

量子之歌集团创始人、董事长李鹏。人民网 任峰涛摄

随着人口老龄化趋势不断深化，“银发经济”逐渐升温，带来经济发展的新机遇。未来，如何满足日益多元的养老需求？“数字银发教育”发展前景如何，面临哪些挑战，怎样应对？11月20日，“人民之夜@乌镇咖荟”在浙江乌镇成功举办，量子之歌集团创始人、董事长李鹏接受了人民网记者专访。

人民网：如何满足日益多元的养老需求？

李鹏：人口结构出现老龄化趋势，整个养老产业服务存在一定比例的供需缺口，传统的单一养老服务模式已难以满足日益多元的养老需求。

北京市60 岁及以上常住人口已约 500 万，占全市常住人口比重22.6%，这个占比在一二线城市中尤为突出。另外，大量的银发人群希望参加兴趣学习，但这种学习需求的满足率不高。“银发行业”处在创新与发展的探索期。

未来，政企合作、公益普惠相结合的新模式，将成为满足银发人群差异化需求的必经之路。

从服务群体需求看，银发人群对生活有着更高质量的期待，希望身心愉悦，希望通过文化和兴趣“精神”养老。养老不应仅得到物质层面的保障，还应该包含精神层面的关怀和支撑。这既是我们服务的初心，也是顺势而为，我们义无反顾投入其中，有信心、更有能力为银发人群提供所需要的服务。

人民网：对“数字银发教育”的发展有何预期？将面临哪些挑战？

李鹏：我国拥有全球最多的银发人群，他们对知识与精神生活的渴望，为银发教育开辟了广阔的空间，数字技术又丰富了学习资源、增加了学习便利。

“数字银发教育”正推动养老产业从“传统”走向“新兴”，带动“银发经济”成为未来经济增长中最确定的支撑之一。由此可见，发展“数字银发教育”既必要又紧迫。

我国老年教育事业已经取得了长足的发展，但也面临着一些全新挑战。老年教育“可及性”“均衡性”有较大提升空间，而数字化有利于推动教育普惠及资源共享。

人民网：针对“数字银发教育”发展面临的挑战，有何具体的解决策略或建议？

李鹏：作为一家为成年人提供兴趣学习的综合服务企业，我们正在从四个方向积极探索：

第一，构建“线上+线下”融合体系，织密服务网络，让教育资源能够广泛触达银发群体，提升老年教育“可及性”。

第二，探索“公益+普惠+商业”多层模式，促进资源均衡分配，提升老年教育“均衡性”。比如“公益”课程满足银发人群基础学习、“普惠”课程满足银发人群低成本拓展学习、“商业”则以定制化服务实现高阶增值需求。

第三，“数字化”赋能老年教育，打破空间界限，为老年人提供个性化学习支持和服务，使学习资源“容易可得”、让学习过程更加有趣有效。

第四，老年教育以兴趣和学习为切口，挖掘银发人群自身价值，鼓励他们积极参与到老年教育事业。比如邀请“银发达人”成为专职或兼职老师，传授学习经验,让他们获得尝试新职业的体验之外，也实现了老有所为。助推形成“积极老龄观”，是银发经济发展、社会和谐发展的关键。

人民网：量子之歌如何顺应趋势，进一步布局和拓展业务？

李鹏：量子之歌始终致力于满足银发人群在“精神文化”养老服务方面的多元化需求，助力生活美好久长。以精品课程为抓手、创新技术为推动，为银发人群提供“线上+线下”一体化学习服务，以创新模式助力探索银发服务新模式，携手推动城市“银发经济”高质量发展。

我们将借助北京市区域养老综合中心的体系化特点，引入社会组织力量和资源优势、市场化运营能力、银发人群个体优势，同时叠加量子之歌的课程和活动，服务银发群体社交悦己的健康心态和进取精神，帮助他们实现老有所养、老有所乐、老有所为。

(责编：方经纶、高雷)

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