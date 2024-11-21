人民网记者 王震

当前，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，人工智能等新技术方兴未艾。如何迎接数字时代的机遇与挑战，携手迈进更加美好的“数字未来”。11月19日至22日，在2024年世界互联网大会乌镇峰会期间，人民网《对话企业家》栏目邀请互联网企业相关负责人分享创新故事、解读前沿热点、洞察智慧未来。

星云智慧机器人CEO李明。 人民网 任峰涛摄

当AI遇见机器人，会碰撞出怎样的火花？智能机器人产业的发展，将如何影响未来世界？11月20日，“2024人民之夜@乌镇咖荟”在浙江乌镇成功举办，星云智慧机器人CEO李明在现场接受了人民网记者专访。

人民网：如何看待当前国内机器人产业发展？

李明：机会大于挑战。在我个人看来，很多人对机器人这个行业还是相对低估了。机器人这个赛道是一个巨量的市场，机器人产业很可能就是下一个汽车产业。

目前，全球汽车产业大概有30万亿的体量。现在机器人市场有多大呢？把通用机器人、工业机器人加在一起，可能也就是个千亿级。如果是人形机器人，可能只有几十亿这个量级的市场。所以，它未来的增长空间，可能比很想象的要大的多。

挑战在于渗透率。主要表现在两个方面：第一个就是数量，目前机器人出货量不足，导致综合成本偏高；第二个是应用场景，这些机器人刚刚开始在工厂试用，整体还在探索阶段。所以，提升渗透还是有一个过程，机器人公司可能还需要花很长的时间去等待一个转折点。

人民网：当AI遇见机器人，人形机器人离我们生活还有多远？

李明：我们是一家非常年轻的企业，但是我们有一个比较远大的使命——能够创造一个人机和谐共存的未来。

机器人这个领域有一个很有意思的定律，大概意思就是：人觉得很难的事，机器人做起来很容易；人觉得很简单的事，机器人反而需要巨大的算力来解决。比如让机器人拉拉链，我们觉得很轻松的动作，机器人就很难做到。

对于智能机器人，应该更关注什么？在短期之内，我们更关注人们不愿做或者做不到的场景，比如水下、高空等一些危险场景，或者特别艰苦、枯燥、大量重复性的劳动，这种场景反而是机器人最适合的。

我们现阶段致力于机器人的训练，面向这些特殊场景，去训练出能够长时间、高效作业的“具身智能”机器人，去替代人工作业，这是我们目前的一个大的方向。

人民网：未来机器人的发展趋势是什么？

李明：如今，像酒店服务机器人、自动驾驶汽车这种智能机器人和智能体已经在大量应用在现实场景，服务我们的工作生活。

未来将如何发展？我认为可能以下有几个方面：

首先是机器人需要做更复杂的任务，它能够理解人在说什么。现在的机器人大部分都没有自主智能处理复杂场景、突发事件的能力，只能在预设好的场景下面重复高精度的工作。这就需要机器人学习训练的迁移和泛化，让它学会“举一反三”。

第二个是效率。只要有电机器人24小时都能工作，而且准确度和精度是比较高的。在这样的情况下，让机器人长时间、高速度大量地去工作，能够大幅提升生产作业效率。

第三个是情感。让机器人能够提供情绪价值、情感陪护，这可能会是将来的一个方向。比如，当我们在外工作，让数字分身或者机器人去陪伴父母或者孩子……这些都是可以看得到的未来场景。这也是我们所希望的人机和谐共生的未来。

(责编：陈键、高雷)

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