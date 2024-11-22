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《对话企业家》@乌镇

震坤行刘阳：以数智之力调降工业品采购“三高”

人民网记者 罗知之
2024年11月22日14:48 | 来源：人民网
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当前，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，人工智能等新技术方兴未艾。如何迎接数字时代的机遇与挑战，携手迈进更加美好的“数字未来”。11月19日至22日，在2024年世界互联网大会乌镇峰会期间，人民网《对话企业家》栏目邀请互联网企业负责人分享创新故事，解读发展热点，洞察智慧未来。

震坤行CTO刘阳。人民网 任峰涛摄

震坤行CTO刘阳。人民网 任峰涛摄

如何在海量库存中快速找到最合适的工业产品？如果清晰洞察专业客户在不同场景中的潜在需求，实现反向推荐？如何用数智之力调降工业品采购中的管理、比价、选型“三高”?11月20日，“2024人民之夜@乌镇咖荟”在浙江乌镇成功举办，数字化工业用品服务平台震坤行CTO刘阳在现场接受了人民网记者专访。

人民网：您第二次参加乌镇峰会，有什么样的新感受？

刘阳：我有两个很直观的感受：第一个是大模型的发展趋势很明显，正从基础转向应用；第二个是从整个产业实践路径来看，正逐步从消费互联网过渡到产业互联网。

去年大家聊得比较多的是海外大模型，今年我们看到更多的是国内各行各业的大模型应用，包括我们所在的工业用品赛道也是如此，形成新的超级APP可能性在增加。

人民网：如何理解工业超市这个概念？进入智能化数字化时代，我们的业务形态有什么样的变化？

刘阳：我们早期提出了工业超市理念，最核心的出发点是，中国广大的制造业企业在数字化采购过程当中，需求没有被很好地满足。工业用品这个行业有几个很大的特点：第一是品类繁杂，尤其我们中国又是一个制造业大国；第二是采购选型比价非常难，因为数据量太大；第三是原来的采购方式主要是线下与传统贸易。基于这个判断，我们提出要打造一站式的工业用品超市，希望通过数字化以及电子商务的方式，解决广大制造型的大中小企业的共同诉求。

在早期，我们的经营主要是由需求拉动，制造型企业需要什么商品，我们去寻找什么样的商品，早期我们其实更多地是在解决商品上架和销售问题。

随着企业的发展，我们发现要管理的商品数量越来越多，数量非常庞大，而且工业用品的专业属性越来越强，小到一个螺丝、螺帽，大到一个精密仪器，有的参数要达到几百上千个，管理海量商品，一定是要用数字化手段，因为非人力可为。

从需求拉动，逐步过渡到数智化驱动和供应链驱动，我们发现，当对海量商品有足够识别管理能力之后，可以反向推荐给客户。在不同行业领域里，也逐步积累了很多行业数据，通过大数据识别，就可以更好地为客户推荐在不同场景中使用的更适合的商品。

人民网：人工智能技术如何赋能工业用品领域？存在哪些难点？

刘阳：在工业用品领域，我们经常把它分成三个环节，智能采购、智能履约交付和智能制造。智能采购环节，主要解决信息流问题，智能履约交付解决物流问题。

在智能采购环节，存在“三高”问题：一是商品管理难度高，因为标准化程度比较低；二是比价难度高，因为有海量的线上和线下供应商；三是选型难度高，每个行业都有特殊的场景选型要求。

基于“三高”痛点，我们针对性地提出了三个AI解决方案，分别叫AI物料管家、AI比价助手和AI推进大脑。

AI到底能发挥什么样的价值？我举一个例子：同一个物料，不同的采购企业和不同的供应企业，编码命名规则都是完全不一样的，1000个人眼里面1000个哈姆雷特，工业用品这个行业也存在这个问题，我们把它叫“万马奔腾”。

作为平台型的企业，信息流都在我们这里汇集，通过AI物料管家这样的产品，我们就能更好地帮助大家理解不同的描述与编码规则，大大优化了采购流程。对于这个产品，不少客户的合作意愿非常强烈。

人民网：在新技术加持下，工业领域的发展将呈现什么趋势？怎样把握趋势背后的机遇？

刘阳：工业局部领域其实正在解决数字化绩效问题，智能采购、智能履约交付，再加上智能制造，形成了一个智能化有机体。

这样的优势是什么？基本可以实现零库存、按需生产。当工厂生产完之后，能自动化打包配送及交付。这样一来，大量靠人工协同的中间环节被缩短，产业链效率得到了极大提升。

随着人工智能技术的大量的应用，制造业的流通成本和物流成本都将降低，这个趋势非常值得期待。

怎样把握趋势背后的机遇？数字化和智能化的顶层设计尤为重要。在AI时代，打造一款数字化产品要讲究产品和市场的平衡。

对于企业与商业组织而言，必须要做足够的战略研判，选好切入点。首先，要坚持从价值创造角度出发，只要有价值需求的地方就会有机会；其次，要考虑适合的技术路线，想清楚是选择大模型还是选择垂直模型；第三，明确自己核心的竞争优势是什么。

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(责编：罗知之、吕骞)
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