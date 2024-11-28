原标题：让每一份保单“不失联”

近年来，由于保单时间久、理赔服务线上化等各种原因，在老年客群里中存在许多“睡眠保单”，保单受益人忘记领取权益或保单长期失效，权益遭受损失。为此，2023年9月以来，国家金融监督管理总局在全国范围内组织开展了人身保险“睡眠保单”清理专项工作。

《中国银行保险报》记者从农银人寿获悉，为保护客户权益，为行动不便等老年客群提供便捷的金融服务，农银人寿在全系统300余家机构开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作。在这项工作中，该公司积极制定各项唤醒方案，多措并举，通过新媒体平台推送官方微信、APP消息，短信通知、电话回访、挂号信寻访、登门拜访、求助当地居委会、社区、派出所等多种线上线下方式寻找“睡眠保单”客户。

今年9月9日，农银人寿宁波分公司来了一位特别的客户，他是为已故的母亲来领取保险权益的。宁波客户许女士曾购买了一份保险，但不幸于2017年患病身故，而许女士的家人并不知道有这样一份保单的存在。在寻找“睡眠保单”客户的过程中，工作人员多次联系许女士未果，按照保单留存地址上门走访发现该区域早已拆迁，最终在当地社区的帮助下，终于与许女士的家人取得了联系，并在理赔手续办理当日给付了保险金。

在唤醒“睡眠保单”的过程中，农银人寿通过更加便捷、个性化的适老服务，主动寻找保单客户、简化理赔流程、帮助客户完成理赔，切实维护金融消费者的合法权益，提高老年人对保险产品的利用率，以实际行动推动养老金融市场的规范化发展，完善养老保障体系，构建适老化服务，促进银发经济的健康发展。

接到唤醒“睡眠保单”的任务后，农银人寿河南分公司工作人员便赶赴登封，上门为行动不便的70多岁的客户李先生办理保险给付业务。当业务员辗转100多公里的路程快要到达村子时，客户由于担心受骗，临时反悔，拒绝告知详细住址并拒绝见面。此时已临近傍晚，且山路崎岖，行车不便，但想到就差这最后几公里，工作人员还是不愿放弃。“即便今天不能帮李大爷办成保险期满金手续，也要争取和他见上一面，只有见一面才有机会当面解释清楚。”随着冬日日头渐落，温度骤降，几经周转后，一行人终于见到了客户李先生。一番耐心解释后，工作人员考虑到其年迈且腿脚不便，特简化理赔手续，高效办理了保险给付金领取业务，李先生一家人也理解了工作人员的良苦用心，连声道谢。

像这样的故事还有很多。2013年，家住福建闽南的一位老年客户购买了公司一款趸交产品，2018年保单期满后，工作人员曾多次通过短信、微信、电话联系客户领取保险满期金。由于时间较久加之客户年纪较大，尽管工作人员用客户熟悉的闽南语多次解释，客户依然表示自己未曾购买过该保险。几经沟通无果后，工作人员按照客户留存的住址信息登门寻找，发现客户已搬离原住址。最终，经过工作人员的不懈努力，不断向客户解释，终于得到了对方的理解，顺利为客户兑现了这份保险权益。领取保险金的现场，这位客户感动地说：“为了找到我耽误了你们这么多时间，我早就忘了这个保险，谢谢你们还替我记着。”

寻找“睡眠保单”的工作还在进行中。农银人寿提醒广大保险客户，购买保险后请适时告知家人，妥善保管保单材料并定期关注保单状态，如果发现保单已经到期或处于“睡眠状态”，请主动联系保险公司，及时领取相应的权益。（记者 朱艳霞）

(责编：曹淼、李源)

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