人民网记者 叶青卿 王绍绍

“在福建晋江，当老板没什么了不起的。因为平均每7个人就有1个老板，每21个人就有1家企业。”福建省泉州市工商业联合会主席，七匹狼创始人、董事长周少雄说。

为什么晋江盛产老板？

在周少雄看来，除了晋江人刻入骨髓的“爱拼才会赢”的精神，关键在于当地长期以来的亲清政商关系，党政部门把自己定位为“引路人”“推车手”和“服务员”。

毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，晋江很好地处理了发展市场经济与建设新型服务型政府之间的关系，为企业引领、助力、服务，实现了“有为政府”和“有效市场”的有机结合。

晋江的土地面积仅占福建全省的二百分之一，如今却创造了全省十六分之一的经济总量，成为驰名中外的品牌之都。

2023年7月发布的《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》中提到，不断创新和发展“晋江经验”，及时总结推广各地好经验好做法，对行之有效的经验做法以适当形式予以固化。

“晋江的蜕变，最鲜明的特色就是咬住实体经济发展不放松，在这个过程中，我们都是亲历者、见证者和受益者。”周少雄表示，了不起的并不是当老板，了不起的是晋江这片“敢为天下先，爱拼才会赢”的热土，是市场经济的“弄潮儿”和“搏击者”，是造就了民营经济蓬勃发展的新时代。

(责编：郭思邈、章斐然)

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