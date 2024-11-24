原标题：AI电子产品加速普及

随着AI技术的广泛应用落地，相关技术赋能数码产品不断更新迭代，手机、PC等主要智能终端加速搭载AI功能，带来了消费电子行业的新产品新气象。同时，得益于AI电子产品的优异使用表现，许多消费者也逐步从“尝新”转变成“拥趸”，使得AI消费愈发火热。目前，消费电子行业已处于AI带动行业创新周期来临和创新产品积极涌现的发展拐点。

从消费数据看，AI电子产品受欢迎程度日益高涨。近期，许多消费者购置了具备AI功能的电子产品。其中，AI学习机成交额同比增长超10倍，AI电脑、AI手机、AI键盘、AI鼠标、AI音箱等产品的成交额均实现翻倍增长。

从使用场景看，消费者更加注重AI产品的实际应用。其中，超六成的消费者会在日常生活中使用AI功能，近半数的消费者在工作场景下使用AI功能，47.1%的消费者则在学习场景下使用AI功能。

从功能划分看，消费者对不同使用终端的AI功能需求差异较为明显。在手机已有AI功能中，消费者使用最多的是AI搜索、AI翻译和AI修图辅助等功能；在PC端已有的AI功能中，消费者经常使用AI翻译、AI智能生成文章、AI问答、AI智能生成图片等功能。其中，针对搜索场景，AI搜索功能通过手势圈选特定图像或区域，能够一键直达搜索信息，完成实时快速回答；针对修图场景，AI修图辅助功能可以将照片中的障碍物消除，让照片更加美观清晰；针对翻译场景，AI翻译功能支持多语言的实时翻译，从而满足使用者的不同翻译需求。

今年是AI发展具有里程碑意义的一年，AI技术赋能各类智能终端产品，带动了手机、电脑、学习机等电子产品的消费。但是，AI产品仍面临硬件算力不足、个性化使用体验欠佳等问题，未来还需加速AI技术的创新应用落地。

(责编：罗知之、李楠桦)

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