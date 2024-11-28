人民网北京11月28日电 （唐佳）这是一场以“链”为媒的盛会。在近日举办的第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）上，湖北作为主宾省牵手主宾国匈牙利，共同举行供应链国际合作对接会，现场签约9个项目，签约金额302亿元。

第二届链博会中国湖北-匈牙利供应链国际合作对接会项目签约现场。人民网 唐佳摄

今年是中匈建交75周年，双边关系发展面临新的重要契机。此次乘着链博会的东风，“欧洲枢纽”匈牙利遇上“九省通衢”湖北，将呈现哪些亮点？哪些领域供应链上下游将密切合作，实现共创双赢前景?

本届链博会上，作为主宾国的匈牙利以“科技链接”为主题，展示匈牙利的优势产业、特色资源、文化遗产、优美风景和国家品牌形象；主宾省湖北充分发挥产业基础雄厚的优势搭建特色展馆，带来28家有代表性的企业、70余件展品，武汉、宜昌等9个市州将举办多场经贸活动，“主宾国遇见主宾省”成为一大亮点。

中国贸促会党组书记、会长任鸿斌表示，中国贸促会将充分发挥联通政企、融通内外、畅通供需的功能，积极帮助更多匈牙利优质产品进入中国市场，支持包括湖北企业在内的更多有实力的中国企业赴匈牙利投资兴业，促进两国经贸关系再上新台阶，为推动新时代全天候全面战略伙伴关系发展作出更大的贡献。

匈牙利出口促进局局长加博尔·耶奈伊在致辞时表示， 匈牙利政府实行的东部开放政策，同时加上近十年来对“一带一路”倡议的坚定支持，已经带来了实实在在的成果，它让我们证实了匈牙利已经成为中国全球互联互通和贸易的关键伙伴。

向“新”发展，互融互促。数据显示，匈牙利与湖北的交流合作日益密切。

2019年，中欧班列（武汉）布达佩斯专列开通，湖北企业商品可直达布达佩斯。2024年5月，湖北在布达佩斯举办中国湖北—匈牙利投资贸易洽谈会，邀20多家湖北重点企业代表（涉及汽车及零部件、物流等领域）与90多家匈牙利企业代表面对面洽谈，达成一批合作意向。中匈合作重点领域新能源汽车是湖北优势产业，2024年一季度湖北新能源汽车产量同比增长109%，远高于全国水平。

“我们将聚焦贸易畅通，全力开创开放发展新局面。大力发展跨境电商、数字贸易等新业态新模式，合作共建湖北-欧洲、湖北-拉美海外仓，打造高效链接国内国际市场的高水平经贸平台。”湖北省委副书记、省长王忠林表示。

湖北省贸促会主任胡中海介绍称，本届链博会上，湖北省有两个“唯一”、两个“新高”——“湖北设置参展省区市中唯一综合形象展”“湖北联合匈牙利举办主宾国唯一一场重大经贸活动”与“湖北在六链一区总展出面积创新高”“湖北组织专业观众、采购商人数创新高”。

除了真诚推介，本届链博会上还有实实在在的项目签约。据悉，在匈牙利与湖北共同举行供应链国际合作对接会上，现场签约9个项目，总金额达302亿元，涉及光电子信息、新能源汽车、人工智能、新材料等湖北优势产业。其中签约金额最大的项目是仙桃中达光芯产业园，投资63亿打造高端光电芯片的设计、晶圆制造、封装测试、原材料、半导体设备等产业链。

链博会是一场以“链”为媒，变“掰手腕”为“手拉手”的盛会。主宾国遇上主宾省，二者在“通”的基础上“链”接，供应链上下游密切合作，共创双赢。

(责编：方经纶、吕骞)

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