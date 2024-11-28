人民网北京11月27日电 经济宣传融媒体品牌栏目“高质量发展故事汇”网络专题今日正式推出。

为深入宣传阐释习近平经济思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，充分展示新时代中国经济高质量发展的成功实践和经验，全面体现坚持“两个结合”、开拓马克思主义政治经济学新境界的原创性贡献和最新成果，讲好新时代中国经济故事，人民日报倾力打造体系化学理化经济宣传融媒体品牌栏目“高质量发展故事汇”。

“高质量发展故事汇”栏目数据库板块

栏目包括视频节目、数据库、多形态出版物三项重点内容。视频节目邀请权威专家学者，采用“大地演讲”形式，融合虚拟增强现实等前沿技术，结合实践中的典型案例，通过系统性的学理阐释，揭示经济现象背后所蕴含的经济思想和理论内涵。数据库下设思想论述检索、思想宣传专栏、实践案例等板块，为各界提供学习研究、交流分享的权威平台。与此同时，还将规划推出网络专题、年度合集等多形态出版物。

(责编：郭思邈、章斐然)

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