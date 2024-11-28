新华社北京11月28日电 题：更智能、更环保、更全球——从链博会看绿色农业发展

新华社记者黄垚

缤纷的种子、颜色鲜艳的蔬菜、飘香的牛奶咖啡、各式智能设备……第二届中国国际供应链促进博览会的绿色农业链展区，从田园到餐桌，向全世界集中展示绿色农业各链条、各环节的新技术、新产品、新服务。

将一颗小小的电子胶囊投入牛口中并让其滞留在胃里，养殖者就能实时掌握每头牲畜的体内温度、饮水率、pH值、采食、反刍、躺卧等数据。

“在传统养殖过程中，如果牲畜患病要等它表现出外在症状才能发现，容易发生大规模传染造成损失。但现在通过技术手段早期预警，能够以较小的成本进行干预和治疗。”内蒙古基硕科技有限公司副总经理李先龙说。

在基硕科技的展位上，记者看到数字化技术的应用不仅让畜牧养殖更加智能，实时采集的数据也在畜产品数字化交易、食品安全溯源及牧业科研等领域广泛应用。

虫情测报灯、土壤墒情监测站、物联网远程智能控制柜……在展会现场，各式各样的设备让大家感受到现代农业从种植到收获全流程的智慧力量。

绿色是农业的底色，促进农业可持续发展已经成为各国的广泛共识。

近年来，我国坚持转变农业发展方式，加快打造绿色农业产业链条，耕地质量不断提高、节水能力显著增强、绿色农产品供给更加丰富。

化肥造成的土壤污染、水体富营养化一直备受关注。新洋丰农业科技股份有限公司新型肥料与绿色农业研究所所长武良介绍，他们通过不断改进肥料包膜技术，研发适用于不同作物养分需求规律的缓控释肥，让肥料养分在更长时间段慢慢释放，有助于作物更好吸收的同时，减少磷、氮等在土壤中的残留。

中国工程院院士赵春江表示，通过合理灌溉和合理施肥可以减少对环境的影响，比如施肥技术和模式不断创新，大大提高了肥料利用率。

“我们的化肥还出口东南亚、拉美等地，希望能为其他发展中国家农业绿色转型提供帮助。”武良说。

通过低碳工艺，让咖啡豆烘焙过程中的能耗和碳排放大幅降低；养殖场的粪污经过固液分离、多级厌氧发酵处理等工序实现循环利用；食品加工厂房铺设太阳能光伏板，每年提供20%的能源……

在产业链各环节，“含绿量”不断提升，绿色农业发展的含金量更加充足。

与此同时，我国农业发展不断融入全球产业链，为全球农业发展和绿色转型贡献中国力量。

巴西的大豆、埃塞俄比亚的芝麻、哈萨克斯坦的小麦……先正达集团展位上摆放着来自全球各地的优质农产品。

“我们今年在哈萨克斯坦与中国出海农企共同开展订单小麦示范田合作，为当地农户提供抗倒伏的小麦品种，并在种植过程中提供包括数字化在内的全程技术服务，产量较对比地块提升了40%左右。”先正达集团全球农业价值链中国业务拓展负责人李晶说，这样不仅可以帮助当地农户提高收入，也能链接国内消费市场，将海外优质农产品带到中国老百姓的餐桌，实现“种植走出去、精品引进来”。

中国内地星巴克门店售出的每一杯经典浓缩咖啡中，都有云南咖啡豆；百威旗下多个啤酒品牌的高质量原材料产自江苏等地；中国的优质农资产品和智能物联设备远销海外……

农业供应链影响着食品的生产、加工和分配，同时与经济社会可持续发展紧密相关。透过各个展品，我们看到更智能、更环保、更全球化的绿色农业产业链，为世界各地的餐桌增添健康美味。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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