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凡有人烟处 皆有通信塔

人民网记者 黄盛
2024年11月26日14:02 | 来源：人民网
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在海拔4000米的四川省阿坝藏族羌族自治州阿西牧场，外出放牧的扎西正通过手机视频与家人聊天。

有了通信塔，牧场实现信号全覆盖。当地牧民随时可以刷视频、看新闻、网上购物，还能用视频监控看牛羊和草场。牧场的牛羊肉、奶制品、手工艺品通过网络卖到全国。

信号畅通的背后，得益于2022年底，中国铁塔股份有限公司阿坝州分公司在这里建设了通信塔。

中国铁塔阿坝州分公司员工童靖表示：“我至今记着，通信塔建成那天，牧民们在村委会拉起了横幅，放起了鞭炮。他们高兴地对我们说，这是新年最好的礼物，今后手机再也不只是看时间的工具，还能了解外面的世界了。”

中国铁塔阿坝州分公司接到阿西牧场通信塔建设任务时，正好是一年中最寒冷的时候，积雪深度达到1.5米，最大风力10级。建设者们克服了高海拔缺氧、严寒多变的气候、运输困难等重重挑战。

“在偏远地区和边疆区域建设通信塔，不能仅算经济账，更要算好民生账。中央企业要向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，成为社会价值的‘排头兵’，做好经济价值的‘压舱石’。”童靖说。

凡有人烟处，皆有通信塔。

如今，不仅是阿西牧场，在新疆伊犁的高山上、大兴安岭的群岭里、云南瑞丽的边疆区、浙江舟山以东的辽阔海域中，通信塔已成为当地群众、游客、企业的公共基础设施。

(责编：郭思邈、吕骞)
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