人民网记者 王绍绍

近年来，我国高质量发展持续推进，制造业作为实体经济的核心引擎，正加速向高端化、智能化、绿色化转型，为经济回升向好注入全新动力。

据国家统计局最新数据，在大规模的设备更新以及产业升级发展等因素驱动下，10月份规模以上工业增加值同比增长5.3%，继续保持较快增长，其中制造业升级发展态势明显，10月份高技术制造业增加值同比增长9.4%，明显快于全部规模以上工业的增长。

在制造业的转型升级浪潮中，一系列重大装备项目的完成或投入使用，成为我国工业经济的新亮点。

在江苏南通，超大直径盾构机“钱塘号”在中国铁建大盾构基地工厂成功下线，整机长约145米，开挖直径14.9米，装机总功率达10690千瓦，总装达到世界一流水平；在河北石家庄，一家机械公司最新研发的无人驾驶扫路机、三软煤层快速掘进高端装备等创新产品，展现了其在高端装备制造领域的强劲实力，填补了国内外技术空白。

“制造业作为实体经济的根基，其规模持续扩大、结构不断优化，为经济稳定增长提供了坚实支撑。”业内专家表示，高技术制造业的快速增长，不仅反映了我国制造业转型升级的成效，也为经济的稳定增长奠定了良好基础。

数据显示，今年前9月，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，高技术制造业利润同比增长6.3%，为规上工业利润提供了重要支撑。智能车载设备制造、可穿戴智能设备制造、智能无人飞行器制造等智能制造行业利润同比分别增长27.5%、25.6%、10.2%；锂离子电池制造等绿色制造行业同比增长58.8%，均保持较快增长态势。以高技术制造业为代表的新动能行业利润较快增长，彰显工业经济发展韧性。

在数字化转型的浪潮中，制造业的新模式新业态层出不穷。5G、大数据、云计算等先进技术与制造业深度融合，推动了柔性化生产、个性化定制、智能工厂、服务型制造等新型制造模式的快速发展。相关数据显示，自2018年首次评选至今，全球“灯塔工厂”已累计达到172座，位于中国的工厂数量达到74家，占比43%，位居全球第一。

在全国多地，相关部门积极赋能制造业高质量发展。上海市开展“工赋链主”培育行动；江苏省实施“智改数转网联”三年行动计划；浙江省以“产业大脑 + 未来工厂”引领转型；安徽省推动“两个全覆盖”；无锡市推动供需双向发力；杭州市构建“生态底座”……

“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力，必须加快发展方式绿色转型，助力碳达峰碳中和。”中国电子信息产业发展研究院总工程师秦海林表示，绿色制造作为一种低消耗、低排放、高效率、高效益的现代化制造模式，为制造业谋划出一条永续发展之路。

“未来推行的绿色制造不再只局限于从制造源头解决污染问题，还要承担推进新型工业化过程中统筹绿色转型和产业发展的任务。”业内专家建议，要更加注重用产业发展的思维解决绿色方面的短板弱项，在转型中实现更好的发展，要更加具有全球的视野，加快打造绿色低碳供应链。

推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，是构建新发展格局、实现高质量发展的关键所在。上述专家表示，要坚持创新驱动发展战略，深化供给侧结构性改革，加快构建现代产业体系，推动我国从制造大国向制造强国转变。

(责编：孙红丽、吕骞)

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