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数字金融高质量发展行动方案“出炉”

2024年11月28日15:26 | 来源：人民网
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人民网北京11月28日电 （记者黄盛）日前，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》（以下简称《方案》），提出以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系，支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效，推动我国数字经济高质量发展。

《方案》提出，推动数字技术在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数实融合等“五篇大文章”服务领域的应用，创新金融产品和服务模式，提升重点领域金融服务质效。夯实数字金融发展基础，营造高效安全的支付环境，培育高质量金融数据市场，加强数字金融相关新型基础设施建设。完善数字金融治理体系，强化数字金融风险防范，加强数据和网络安全防护，加强数字金融业务监管，提升金融监管数字化水平，健全金融消费者保护机制。

南开大学金融发展研究院院长田利辉向记者表示，《方案》的印发是为了落实党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，以数据要素和数字技术为关键驱动，实现金融服务实体经济的根本宗旨和以人民为中心的发展思想。旨在通过推动数字金融高质量发展，释放消费增长潜力，以实现经济的高质量发展。

《方案》明确，到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。田利辉告诉记者，金融体系将符合以下特点：金融机构数字化转型取得积极成效，数字化经营管理能力明显增强；形成数字金融和科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融协同发展的良好局面；数字化金融产品服务对重大战略、重点领域、薄弱环节的适配度和普惠性明显提升；数字金融治理体系基本形成，数字金融基础设施基本齐备，相关金融管理和配套制度机制进一步健全。

“数字金融的高质量发展，也要提升金融服务的适配度和普惠性，强化数字金融风险防范，加强数据和网络安全防护，提升金融监管数字化水平，健全金融消费者保护机制。”田利辉建议，金融机构可以建立数字化转型“一把手”负责制和统筹协调机制，指定牵头工作部门，加强经费保障，加快推进数字化转型步伐；开展前沿技术研究，加快重点领域专利布局；建设证券期货业数字化公共服务平台，为数字化转型提供数据和技术支撑。

“数字金融是建设金融强国的底座，对科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融形成支撑助力。”招联首席研究员董希淼表示，《方案》提出数字金融发展总体要求和具体措施，为数字金融发展明确了方向、目标和规则，不仅将促进数字金融健康发展，做好金融“五篇大文章”；更将推动数字技术更好赋能金融业，促进数字经济高质量发展，提升金融服务质效。

中国人民银行表示，下一步，将与有关部门建立工作联动机制，加强政策协同和信息共享，建立健全数字金融统计和监测评估制度，总结推广有益经验和典型模式，推动行动方案各项举措落到实处，全力做好数字金融大文章，加快建设金融强国，巩固和拓展我国数字经济优势。

也有业内人士表示，通过落实《方案》，金融业将进一步推动数字技术在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数实融合等领域的应用，提升重点领域金融服务质效。

(责编：孙红丽、吕骞)
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