人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

近3000家企业亮相第二十一届中国国际农产品交易会

2024年11月28日17:00 | 来源：新华网
小字号

　　新华社广州11月28日电（记者熊嘉艺、张程喆）第二十一届中国国际农产品交易会11月28日在广州市开幕。本届农交会以“加快发展现代农业 推进乡村全面振兴”为主题，重点聚焦展示成就、推动交流、培育品牌、促进贸易等四方面内容，展览面积超10万平方米，近3000家企业携2万余种展品参展，到会专业采购商预计超5万人。

　　本届农交会由农业农村部主办，全国农业展览馆、广东省农业农村厅、广州市农业农村局承办，共设有省区市品牌农产品、乡村帮扶产业精品、智慧农业、农耕文化、农机等12个展区。各大展区精彩纷呈，展出各类农业新产品、新品种、新技术、新设备、新业态，共同推动农业现代化和高质量发展。

　　本届农交会将哈萨克斯坦确定为主宾国，特设以中亚五国为主的国际合作展区，汇聚了来自哈萨克斯坦等全球15个国家的优质企业参展，精心打造了哈萨克斯坦主宾国展区、国际美食街区、大湾区农业合作展区等特色板块，展示全球农业蓬勃发展的新魅力，促进农产品国际贸易交流与合作。

　　今年是农交会首次走进粤港澳大湾区，与广东现代农业博览会同期举办。同期还将举办2024全国脱贫地区“土特产”走进大湾区推介周暨全国农产品采购商联盟成立、农业品牌成果发布与推介、农业农村大数据应用软件系统发布等重要活动及30多场品牌推介活动。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：国家物流枢纽建设工作取得积极成效
　　人民网北京11月28日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。国家发展改革委副秘书长张世昕在会上表示，近年来，在各有关方面的共同努力下，国家物流枢纽建设工作取得了积极成效。…
国铁集团：今年货运实施市场化浮动价格运量占总量的57.8%
　　人民网北京11月28日电 （记者王连香）今日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。会上，国铁集团货运部负责人周世暾介绍，今年以来，国铁集团对既有铁路货运组织体系进行了系统性重塑，构建了现代物流组织体系，在全国成立了40个铁路物流中心，更好适应市场变化，满足客户需要。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部