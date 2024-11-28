新华社广州11月28日电（记者熊嘉艺、张程喆）第二十一届中国国际农产品交易会11月28日在广州市开幕。本届农交会以“加快发展现代农业 推进乡村全面振兴”为主题，重点聚焦展示成就、推动交流、培育品牌、促进贸易等四方面内容，展览面积超10万平方米，近3000家企业携2万余种展品参展，到会专业采购商预计超5万人。

本届农交会由农业农村部主办，全国农业展览馆、广东省农业农村厅、广州市农业农村局承办，共设有省区市品牌农产品、乡村帮扶产业精品、智慧农业、农耕文化、农机等12个展区。各大展区精彩纷呈，展出各类农业新产品、新品种、新技术、新设备、新业态，共同推动农业现代化和高质量发展。

本届农交会将哈萨克斯坦确定为主宾国，特设以中亚五国为主的国际合作展区，汇聚了来自哈萨克斯坦等全球15个国家的优质企业参展，精心打造了哈萨克斯坦主宾国展区、国际美食街区、大湾区农业合作展区等特色板块，展示全球农业蓬勃发展的新魅力，促进农产品国际贸易交流与合作。

今年是农交会首次走进粤港澳大湾区，与广东现代农业博览会同期举办。同期还将举办2024全国脱贫地区“土特产”走进大湾区推介周暨全国农产品采购商联盟成立、农业品牌成果发布与推介、农业农村大数据应用软件系统发布等重要活动及30多场品牌推介活动。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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