人民网北京11月28日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。国家发展改革委副秘书长张世昕在会上表示，近年来，在各有关方面的共同努力下，国家物流枢纽建设工作取得了积极成效。截至目前，已经发布了六批国家物流枢纽建设名单，枢纽总数达到151个，形成了覆盖全国的枢纽网络。

张世昕介绍，下一步，国家发展改革委将会同相关部门从三个方面将枢纽建设工作向纵深推进，更好发挥在降低全社会物流成本方面的重要作用。

首先在“点”上，整合提升枢纽的功能，加大投融资、用地等政策的支持力度，加强铁路专用线、转运场站等建设，完善配套设施和集疏运体系，促进仓储、分拣、配送等各类物流资源向枢纽集聚，提高枢纽运行的效率。其次在“线”上，实施枢纽多式联运工程，推动增加枢纽间铁路联运班列开行数量，创新打造稳定运行、品牌化的多式联运服务，畅通枢纽间物流通道。第三在“网”上，加快枢纽互联成网，研究优化枢纽网络布局，健全枢纽间合作机制，持续完善“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系，提高跨地区物流活动网络化、体系化运行水平。

张世昕强调，建设国家物流枢纽经济区是中央财经委员会第四次会议作出的重要部署，是以具备条件的国家物流枢纽为依托，以培育壮大枢纽经济、引领区域高质量发展为目标，探索打造的一种新型的经济集聚区和功能区。目前，国家发展改革委正在研究制定实施方案，初步考虑将重点从三个方面推进国家物流枢纽经济区建设。

首先是打造物流和产业集聚发展的新载体，发挥国家物流枢纽物流成本低、效率高的优势，拓展实体产业发展空间，建设集物流服务、产业发展等功能于一体的复合型设施，引导物流、制造、商贸等产业集中布局。

其次是促进各类经济要素聚集创新，依托国家物流枢纽促进物流产业、商业、金融等各类要素聚集，实现上下游各环节资源优化配置，形成创新高效的供应链体系，培育产业融合发展的新生态，提高实体经济价值创造能力。

第三是培育区域经济发展新动能，支持相关城市以更好统筹物流发展与产业培育为目标，创新管理体制机制，优化政策环境，形成产业联动融合更紧密、辐射带动能力更突出、发展特色更鲜明的枢纽经济功能区。

(责编：罗知之、吕骞)

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