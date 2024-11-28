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国铁集团：今年货运实施市场化浮动价格运量占总量的57.8%

2024年11月28日16:26 | 来源：人民网
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人民网北京11月28日电 （记者王连香）今日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍有效降低全社会物流成本的有关政策措施。会上，国铁集团货运部负责人周世暾介绍，今年以来，国铁集团对既有铁路货运组织体系进行了系统性重塑，构建了现代物流组织体系，在全国成立了40个铁路物流中心，更好适应市场变化，满足客户需要。

一是搭建了快捷物流产品体系，打造高铁快运、多联快车、铁海快线等快捷物流产品，全国跨局货运班列开行数量达到了387条，同比增长了20.6%。

二是建立了市场反应更加灵敏高效的运价机制，通过实施“一企一策”“一港一策”的“一口价”策略、发展返空方向捎脚运输等措施，实施市场化浮动价格运量占到国铁集团总量的57.8%。

三是积极打通多式联运堵点卡点，研发了海运订舱系统，推进铁水联运“一单制”运输，与船公司联合签发多式联运运单，真正实现了“托运人一次委托、费用一次结算”。

四是研发了铁路网络货运物流平台，吸引社会汽运资源承接铁路车站两端的接取送达业务，对个体司机实行了一系列优惠措施，助力降低全程物流成本。

五是创新物流金融服务，与建设银行合作推出了“铁路运费贷”“信用证结算”“铁路单证融资”等物流金融服务产品，目前运费贷已在全国推广，累计授信融资总额达到了162.1亿元。

六是统筹运用铁路、公路、水运等物流资源为客户提供全程物流服务，实现由站到站向门到门全程服务的转变，今年已累计签订物流总包合同运量达到了5.3亿吨。

周世暾介绍，随着以上措施深入推进，今年1至10月份，国家铁路货运量完成了32.8亿吨，同比增长了4265万吨，创造了历史同期新高。其中，集装箱运量同比增长12.9%，集装箱铁水联运量同比增长14.8%，累计降低社会物流成本480多亿元。

(责编：王连香、吕骞)
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