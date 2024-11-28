新华社福州11月28日电（记者周义、吴剑锋）11月28日上午，我国具有完全自主知识产权的第三代核电技术——“华龙一号”漳州核电项目1号机组首次并网成功，开始向电网送电。这标志着中核集团“华龙一号”批量化建设取得重大进展。

经现场确认，漳州核电1号机组状态良好，各项技术指标均符合设计要求，后续将按计划进行一系列试验，进一步验证机组的性能。“我们先后建设了天福变电站三期与水晶变电站作为漳州核电配套的安保电源，为核电的顺利并网运行提供有力保障。”国网漳州供电公司建设部主任陈晓华说。

漳州核电是“华龙一号”批量化建设的始发地，也是目前世界上最大的“华龙一号”核电基地，规划建设6台百万千瓦级“华龙一号”核电机组，目前，已有包括1号机组在内的4台“华龙一号”核电机组开工建设。

据了解，“华龙一号”每台核电机组每年发电超100亿度。目前，“华龙一号”国内外在运在建机组总数达到33台，已成为全球在运在建机组总数最多的三代核电技术。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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