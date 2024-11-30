人民网兰州11月30日电 （记者栗翘楚）婀娜曼妙的飞天、清纯灵动的九色鹿、恢宏绚丽的经变画……在丝绸之路上，敦煌犹如一颗璀璨明珠，熠熠生辉。历经千年积淀，传统经典的精神内核不断被崭新的文化符号所诠释，塑造出全新的敦煌IP。随着共建“一带一路”倡议深入实施，甘肃抢抓历史机遇，加快对外开放步伐，敦煌IP在文化传承与国际交流中焕发出新的活力。

9月30日，在兰州海关所属敦煌机场海关积极支持下，“敦煌不再遥远—走进新加坡”数字敦煌展首次在新加坡举办。

“此次敦煌艺术品赴新加坡参展，可以说盘活了文物资源，将学术、技术与艺术融为一体，面向大众最大程度展现敦煌石窟数字化成果。此次展览以数字敦煌资源为主，涵盖复制洞窟和高保真复制壁画展示、多媒体数字节目展演、丝绸之路商业贸易展区等内容。海关开辟绿色通道，上门开展查验，保障了参展艺术品快速通关。”敦煌研究院业务部门负责人潘伟说。

敦煌机场海关开辟参展艺术品通关绿色通道，并联合首都机场海关，为企业打造“属地申报、口岸验放”一体化跨关区通关模式，保障艺术品展在新加坡成功展出，吸引近十万人观展。据统计，赴新加坡展览艺术品共36件、近50万元，主要包括数码打印高保真复制壁画、卷轴画、画册及明信片等。

走进位于敦煌市的九色鹿鸣文化产业有限公司，工人们正在为一批文创手工皂进行最后的工序：用含有敦煌莫高窟壁画中“藻井”元素的包装盒进行包装。该批文创手工皂经海关监管后，将出具原产地证书，从敦煌启运，销往海外市场。

“我们公司致力于研发敦煌文化、马家窑文化系列陶瓷版画、餐具、手工皂等制品。近年来，敦煌文化以独特魅力走进大众视野，相关文化产品也频频‘出圈’，我们想趁着热潮开拓海外市场，弘扬敦煌文化。”该公司业务经理说。

敦煌机场海关送政策上门，介绍海关惠企政策和国外技术性贸易措施，帮助企业规避贸易壁垒，让产品出海更顺畅。同时，该关畅通企业联络员机制，提前对接企业出口计划，指导企业采取提前申报，运用“7×24小时预约通关”等便利化举措，及时办理通关验放手续，确保企业货物通关“零延时”。

敦煌 IP 更好“走出去”，知识产权海关保护也正在发挥重要作用。

11月初，敦煌市莫高面业有限责任公司的“九层楼及图形”商标知识产权海关保护备案申请获海关总署核准。这是国内首个以敦煌莫高窟“九层楼”元素为标识的商标通过知识产权海关保护备案，该公司也是国内首个以“莫高”命名并通过知识产权海关保护备案的企业。今后，海关如在口岸发现涉嫌侵犯该公司商标权的进出口货物时，将及时采取保护措施。

“近几年敦煌IP频频‘出圈’，相关产品深受国内外消费者喜爱。我们是一家食品生产企业，也想尝试将敦煌IP融入企业品牌打造。海关帮助我们完成知识产权保护备案，我们下一步开拓国际市场就相当于吃了‘定心丸’。”该公司相关负责人说。

敦煌机场海关做好知识产权保护备案指引工作，通过关企微信群在线宣讲、举办线下培训班、“四下基层”主动送政策进企业等多种形式，广泛开展保护知识产权普法宣讲活动，引导企业强化商标、外观设计等知识产权保护意识，积极支持企业向海关总署申请备案。

目前，敦煌市已有4家企业涉及矿产品、文创产品、食品等的7个商标、1个著作权通过知识产权海关保护备案。敦煌文化交流传播力度持续加大，更多文创产品“走出去”，敦煌 IP 已成为敦煌文化走向世界的新名片。

敦煌IP破圈出海并不是个例。中国是全球第一货物贸易大国，“中国制造”早已融入世界各地居民的生产生活。而今，中国文化产品也在加速走向全球，形成一批具有国际影响力的文化企业、产品和品牌。海关总署数据显示，今年前10个月，全国文化产品出口8005.9亿元。

(责编：杨曦、吕骞)

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