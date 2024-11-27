高质量发展故事汇丨民资入高铁 改革"破"与"立"
2024年11月27日13:06 | 来源：人民网
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两点之间，直线最短。
然而，从前的温州小老板，想要去杭州做生意，“死路一条”（温州话“水路一条”谐音，意为交通不便）。特殊的地理环境、高难度的施工要求、捉襟见肘的启动资金，都是这两点之间的“拦路虎”。
9月6日，杭温高铁正式通车，温州挤进省内“1小时交通圈”。
百盛联合杭温铁路有限公司董事、副总经理刘盛金表示，“从‘死局’变‘新局’，关键在于这个字——‘敢’。”
高铁的建设与运营主要由国家直接管理的大型国有企业负责。在杭温高铁的运营上，百盛联合拿到了51%的股权。
“51%意味着我们有了话语权，国家给予民营资本充分信任，将项目的主导权交给民营企业，让市场化活力更加有效地发挥作用。”刘盛金表示，在铁路方的支持下，集团实现了“社会资本投资+工程总承包+委托代建”的全新建设管理模式。
坚持和落实“两个毫不动摇”“促进各种所有制经济优势互补、共同发展”，杭温高铁项目便是例证之一。在进一步全面深化改革的浪潮中，民资控股的杭温高铁通车运营，不仅打通了城市开放发展的脉络，还为经济发展注入新活力。
刘盛金表示，“作为生在温州、长在浙江的民营企业，我们有着‘敢为天下先’的信念和闯劲，也感受到时代赋予我们的发展良机。征途漫漫，我们加足马力、凝聚动力，推进中国式现代化不断向前，推动中国经济不断向好。”
(责编：郭思邈、吕骞)
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