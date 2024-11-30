人民网兰州11月30日电 （记者栗翘楚）近日，一辆悬挂有TIR标识牌的白俄罗斯卡车满载进口冷冻牛肉抵达甘肃（武威）国际陆港进境肉类指定监管场地，经兰州海关所属金昌海关验核单证和封志后办理通关手续，标志着甘肃自9月底打通至哈萨克斯坦阿拉木图的TIR运输出境通道后，再次打通TIR运输进境通道。

TIR运输是根据联合国《国际公路运输公约》规定，开展的跨境公路运输物流模式。近年来，随着TIR运输线路的不断拓展，载运进出境货物的品类范围不断增加，TIR运输已成为继航空、铁路、海运之外的“第四国际物流通道”，正在成为共建“一带一路”倡议的重要物流方式。

为确保TIR运输进境通道顺利打通，兰州海关主动对接入境口岸海关，协调办理车辆入境手续，车辆抵达后，及时完成相关单证和封志的现场验核，对进口货物现场验核无误后第一时间办理海关放行手续。

“此前，我们进口货物主要通过铁路运输，运输方式较为单一。TIR运输‘一车到底’，全程不换车、不倒装，机动灵活，装卸方便。这批冷冻牛肉从白俄罗斯出发，全程约7000公里，只用了10天时间就顺利抵达武威，在提高运输灵活性的同时也降低了货损风险。”甘肃（武威）国际陆港口岸发展有限公司负责人说。

一条新通道，透视扩大开放新机遇。TIR运输进出境通道的相继打通，是甘肃立体式开放通道建设的重要标志性措施。

今年以来，兰州海关支持“兰州-莫斯科”首条全货运洲际航线和“兰州－阿拉木图”国际货运航线开通，保障甘肃（定西）-哈萨克斯坦”中亚国际班列首发，提出开行图定班列建议并积极促进首列JSQ图定班列（兰州东川-霍尔果斯）顺利开行……前10个月，兰州中川机场货运量和货值分别同比增长1.33倍和1.01倍；兰州海关监管进出境航班和人员分别同比增长2倍和1.5倍。

1958年，地质人员在位于甘肃省河西走廊中段的龙首山上发现了一块小小的孔雀石，继而发现中国第一、世界第三的金川硫化铜镍矿，揭开了金川镍矿发展的序幕。

“集团进出口业务最早可以回溯到1993年，我们首次将电镍出口到日本。海关智慧监管，为我们增添助益。”金川集团铜贵有限公司原料厂负责人说。

甘肃省是西北老工业基地，有色冶金产业发展基础深厚，原料进口依存度较高。兰州海关不断改革创新，全力保障特色产业链供应链安全稳定及可持续发展。目前，“口岸+卸货地”海关联动监管模式下，兰州海关打造“进口铁路运输铜精矿远程视频查验”智慧业务场景，构建智慧平台，实现报关、物流、监管、检测等信息集成，监管时效进一步压缩。以金川集团为例，进口铜精矿整体通关时间下降至20多小时，货物从入境到入厂周转时长压缩至7至8天。今年前10个月，甘肃金属矿砂进口值262.5亿元，同比增长52.8%，占全省进口总值的70.5%，主要来自哈萨克斯坦等共建“一带一路”国家。

初冬时节，在陇南华龙恒业农产品有限公司，生产线正在加紧生产核桃制品。

“我们公司从2006年就开始做核桃加工业务，最初只是初加工，产品相对单一。然而，随着国内种植核桃的省份越来越多，市场出现供大于求的情况，生意就不好做了。”该公司负责人张珏娅介绍。

2023年初，在兰州海关所属天水海关政策解读会上，该企业了解到跨境电商企业对企业、出口海外仓模式，便动了通过跨境电商模式出口核桃的念头。

天水海关联合地方商务部门，以政策宣讲进车间和现场答疑相结合的方式讲清说透跨境电商相关政策法规，帮助企业完善产品质量管控，指导开展跨境电商海外仓模式出口申报，实现出口“零”的突破。

在共建“一带一路”奔向下一个金色十年之际，甘肃传承着古丝绸之路的历史渊源，不断扩大“朋友圈”。

海关总署数据显示，今年前10个月，我国与共建“一带一路”国家进出口16.94万亿元，同比增长6.2%。其中，西部地区与共建“一带一路”国家进出口是1.98万亿元，同比增长11.8%，出口1.24万亿元，增长14.2%；进口7401.4亿元，增长7.9%。

今年前10个月，甘肃省外贸进出口总值同比增长15.3%。其中，与共建“一带一路”国家进出口增长17.1%，占全省外贸总值的75.1%。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经