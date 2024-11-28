人民网记者 栗翘楚

“我国经济就像是一棵参天大树，判断这棵大树是否健康，最直观的是看树干是否强壮、树枝是否繁茂。树干可以比作公有制经济，树枝可比作非公有制经济。两者相辅相成、相得益彰。”近日，中国宏观经济研究院党委书记、院长黄汉权做客人民日报“高质量发展故事汇”栏目时表示，社会主义基本经济制度是中国特色社会主义制度的重要支柱。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是我国经济社会发展的重要基础。公有制经济主体地位不动摇，多种所有制经济繁荣发展，经济根基才能稳固，共同实现“本固枝荣”。

在海拔4000米的四川省阿坝藏族羌族自治州阿西牧场，外出放牧的扎西正通过手机视频与家人聊天。信号畅通的背后，得益于2022年底中国铁塔股份有限公司在这里建起的通信塔。

“就算放牛走得再远，也能随时和家人视频聊天。以前可不行，想打电话，得骑摩托跑十几公里，信号还不稳，时有时无的。”扎西说。

为什么要毫不动摇巩固和发展公有制经济？

黄汉权表示，一直以来，国有企业尤其是中央企业在服务国家战略、保障国计民生方面发挥着不可替代的重要作用。截至2023年，中央企业在涉及国家安全、国计民生等领域的布局比重超过70%。

“敢为天下先，爱拼才会赢。”福建晋江是我国民营经济的先发地区，“晋江经验”也成为以理论指导改革发展实践的典范。

“在福建晋江，当老板没什么了不起的。平均每7个人就有1个老板，每21个人就有1家企业。”福建省泉州市工商业联合会主席，七匹狼创始人、董事长周少雄表示，晋江的蜕变，最鲜明的特色就是咬住实体经济发展不放松，在这个过程中，当地企业家都是亲历者、见证者和受益者。

为什么要毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展？

黄汉权表示，民营经济是社会主义市场经济发展的重要成果，是推进中国式现代化的生力军。作为我国经济的重要组成部分，民营经济在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用。

坚持和落实“两个毫不动摇”，地方也在不断探索。

今年开通的杭温高铁是首条国家混合所有制改革试点和社会资本投资铁路示范项目，百盛联合集团作为民营资本方占股51%，国铁集团及地方政府占股49%。

百盛联合杭温铁路有限公司董事、副总经理刘盛金表示，“浙江温州是吃‘改革饭’、走‘开放路’发展起来的，民营经济特别活跃。当时，国家正积极推动铁路领域改革与民营投资重大基础设施试点，提出可以让民营投资建设这条铁路，浙江省在接到这个任务后，提出要由民营控股建设杭温铁路。”

无论是中央、地方，国企、民企，一条条改革措施，一个个项目成果正成为坚持和落实“两个毫不动摇”的生动注脚。

“社会主义经济的发展壮大，最终效果是要实现‘国民共进’，即国有资产保值增值，民营经济发展壮大。本质上，民营经济和国有经济不是对立关系，而是互补和共生关系。从经济分工上来看，二者同为经济发展的形式和途径，共同服务于中国特色社会主义建设，相得益彰；从社会分工来看，二者相结合能够共同实现满足人民日益增长的美好生活需要，给人民群众带来更多获得感。”黄汉权表示，相信通过坚持和落实“两个毫不动摇”，充分调动公有制经济和非公有制经济、中央和地方、企业和企业家的积极性，我国高水平社会主义市场经济体制建设的任务一定能够顺利完成，为中国式现代化目标的实现提供重要制度保障。

(责编：郭思邈、章斐然)

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