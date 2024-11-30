人民网兰州11月30日电 （记者栗翘楚）初冬，走进甘肃省陇南市两当县黄波菌业科技有限公司羊肚菌种植基地，大棚里中一排排钢架上，羊肚菌撑开褐色小伞，长势喜人。经过晾晒、烘干、封装等工艺后，新鲜羊肚菌变为更耐贮藏运输的干制羊肚菌，待检验合格后发往海外市场。

陇南市两当县地处陕甘川交界秦岭山区，处于长江上游嘉陵江流域，气候温暖湿润，雨量充沛，具有羊肚菌种植的天然地理环境优势，所产羊肚菌肉质厚、香气足、口感好，是深受国内外市场欢迎的滋补佳品。

“菌菇类产品出口国外市场标准要求严格，对时限要求高，接到出口订单后，海关为我们提供全流程技术指导和便捷高效的通关服务，保障我们的当季羊肚菌快速供应国外市场。”两当黄波菌业科技有限公司负责人说。

兰州海关强抓时令特色农产品出口“鲜”机，全面推广“码上办”和“关邮快通”小程序，通过即时线上智能化手段掌握盛产季农产品高峰期出口查验和证书寄递需求，统筹优化便利化通关措施，帮助企业解决“领证距离远”“预约时限紧”等难题。同时，该关持续搜集整理出口菌类产品国外技术贸易措施和标准，针对性指导企业积极应对，持续拓展出口市场。

位于甘肃省天水市秦安县的天水峻泽国际贸易有限公司葡萄基地里葡萄迎来了丰收，一串串色泽艳丽的紫色葡萄挂满枝头，农户们正在忙着采收。

“得益于独特的地理环境和气候条件，产自天水的葡萄以其甘甜可口、营养价值高而走俏国内市场，”天水峻泽国际贸易有限公司负责人安学强介绍说，“在海关的帮助下，我们的优质新鲜葡萄也走出了国门，得到国外消费者的普遍好评。”

兰州海关强化源头管理，指导企业完善出口鲜葡萄从基地种植到成品加工的全流程质量管控，规范农药化学品使用管理，开展出口新鲜水果风险监测，对出口新鲜水果农残、重金属等国际市场关注的有毒有害物质开展抽样检测，掌握辖区出口水果农药化学品规范使用情况，从源头保障出口鲜葡萄质量安全。

在甘肃陇南文县嘉诚农副产品有限公司车间里，椒香四溢，采收后刚刚晾晒完毕的“大红袍”花椒正在打包装运，经海关查验后将飞往海外消费者的餐桌。

“我们当地产的‘大红袍’花椒鲜、香、麻，是当下国外流行的火锅等麻辣食品必不可少的原料，深受国外市场欢迎。”文县嘉诚农副产品有限公司负责人说，“海关优化监管服务，为我们提供全天候预约通关和查检绿色通道等便利化措施，助力我们持续开拓出口新市场。”

兰州海关立足辖区时令产品特点，坚持政策近农户、服务到现场，深入开展“关长送政策上门”，建立“新办业务跟踪办理”机制，持续畅通关企协调机制，优化为企业、为农户服务流程，提供定制化全流程便捷通关服务，全力保障时令特色农产品抢鲜出口。

产业高质量发展，产业链延伸、附加值提高是关键。

在天水市秦安县的秦安长城果汁饮料有限公司厂区内，当季鲜苹果正经过清洗、拣选进入榨机，成为色泽诱人、营养丰富的浓缩苹果汁。依托甘肃优质山地鲜果资源禀赋，以鲜苹果为原料的浓缩苹果汁生产线分布于甘肃天水、庆阳等地，生产的果汁畅销国际市场。

兰州海关坚持源头管控，强化出口鲜苹果从基地种植到成品加工全流程质量管控，规范农药、添加剂等化学品使用管理，指导完善企业质量安全控制体系，“一对一”精准推出RCEP原产地证书服务“组合拳”，对出口水果在进口国的免税享惠情况“查漏补缺”，分析主要出口市场，指导企业选择最优惠证书享受关税优惠，叠加“智能审核+自助打印”便利化措施，原产地出证速度提升到“秒”级，助力增强产品国际竞争力。同时，该关还开展重点产业行业调研，问需于企，分类指导，精准帮扶，对症优化农产品出口监管流程，线上审核、预约查验、快速出证，提高通关效率。

当前正值农产品出口高峰期，源源不断供应海外市场的还有陕西柿饼、宁夏枸杞、青海冷凉蔬菜……西部地区各地海关持续提升通关便利化水平，畅通出口农食产品属地查检“绿色通道”，以海关监管服务“微创新”“微改革”推动特色农产品走向五大洲，成为西部地区对外开放的一道靓丽的风景线。海关总署数据显示，今年前10个月，西部地区出口农产品691.4亿元，同比增长18.4%。

(责编：杨曦、吕骞)

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