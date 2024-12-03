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碧水长渠有“智”水密码

欧阳易佳
2024年12月03日10:24 | 来源：人民网
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长河泱泱，利泽万方。作为南水北调东线源头，位于江苏省扬州市的江都水利枢纽是我国规模最大的电力排灌工程，被誉为“江淮明珠”。

1958年，江苏制定“扎根长江、江水北调、引江济淮”工程方案，开始筹建水利枢纽。1961年，江都水利枢纽工程始建。

“这个决定当时做得非常审慎，实践证明是完全正确的。”江都水利枢纽变电所原所长陈威说，江都水利枢纽作为“江水北调东引”的“龙头”工程，既可抽引长江水沿京杭大运河北送，又可使里下河涝水流向新通扬运河。

陈威记得，那时泵站土建、河道开挖、环境整治同步进行，每天成百上千人在工地上挥洒汗水。“在当时的历史条件下，没有任何现成模式和经验可以借鉴，大型泵站建设涉及土建、机械、电力、水利、交通各方面，综合技术性高。面对这些难题，建设者们反复探索，不断试验，逐步攻关。一站采用的虹吸式出水流道在全国尚属首次，技术人员研制出真空破坏阀进行断流，攻克了多个技术难关。”陈威说。

在自力更生接续奋斗中，建设者们建成当时全国最大的电力排灌工程、亚洲规模最大的泵站枢纽。自1963年建成以来，枢纽共向北输送江水1655亿立方米，抽排里下河涝水421亿立方米，为淮河泄洪10677亿立方米。

陈威说，每年梅雨季到来，里下河地区积水无法排放，江都水利枢纽开启东闸，抽水站把北边多余的水抽到长江内；当雨量减少，西闸开放，把长江水送到北边去。

进入新时代，江都水利枢纽也在焕新前行。2013年12月，南水北调东线一期工程正式投入运行，江都水利枢纽有了新角色——东线源头。清水自此出发，经大运河沿线9级泵站“托举”，翻越13个“台阶”一路北上，滋润数十座大中城市，保障亿万群众饮水安全、促进沿线地区经济社会发展、助力沿线生态环境改善。

自2013年南水北调东线一期工程输水开始，水质均达到和优于Ⅲ类地表水标准。

优秀数据离不开先进技术加持。江苏省江都水利工程管理处副主任钱利华介绍，在历年更新改造中，江都水利枢纽大力引进新技术、新设备、新材料，提高工程设备科技含量和运行管理水平。2021年，江都水利枢纽主要泵站、水闸工程均实现自动化监控系统升级改造。2023年，完成江都四站智能泵站改造，深化万福闸启闭测控保一体化平台开发应用，以新质生产力促进闸站管理水平提升。“在2005年至2010年间，南水北调东线工程江都站改造中，针对江都三站等技术改造中水泵选型需求开发的水力模型，为江都三站、四站水泵选型设计提供了重要依据，该模型填补了国内轴流泵水力模型型谱的空白。”钱利华说。

据悉，近年来，江都水利枢纽着力推进“六大体系”建设，即构建“完善可靠的防洪调水工程体系，规范精细的工程管理体系，协调有序的河湖管理体系，规范高效的防汛防旱管理体系，先进科学的信息化管理体系，保障有力的良性发展支撑体系”，基本实现“效益充分发挥，管理规范精细，调控科学高效，机制良性顺畅，环境优美宜人，氛围文明和谐”的现代化建设总体目标，展现了“江水北调促发展，防洪排涝保安澜，管理领先树典范，江淮明珠誉四方”的江都水利枢纽管理现代化愿景。

陈威感叹道，如今，工程紧跟时代步伐，进行科学化、自动化、智能化管理，确保南水北调东线工程成为优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的生命线。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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