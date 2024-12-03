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主产区秋粮收购进入高峰期 端牢中国饭碗底气十足

人民网记者 李栋
2024年12月03日10:24 | 来源：人民网
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粮食稳，天下安。秋粮占全年粮食总量的四分之三，是全年粮食收购的重中之重。近期，主产区秋粮收购进入高峰期，扎实推进秋粮收购政策落实落地，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线，是巩固和增强经济回升向好态势、推动高质量发展的有力支撑。

在安徽阜阳，秋粮收购已全面展开。阜阳市粮食和物资储备局相关负责人介绍，今年全市参与秋粮收购企业约150家，空仓容160万吨、收购人员700多人、收购设备470台（套），切实做到有人收粮、有钱收粮、有仓收粮。

“秋粮产量约占当地全年粮食总产量的40%，收购品种多、时间跨度长，事关种粮农民切实利益和粮食市场平稳运行。”阜阳市粮食和储备局党组书记、局长李冰表示，要鼓励引导各类市场主体踊跃入市，通过加强秋粮收购日常监管和行业指导，建立多部门协同工作机制，落实好秋粮收购进度和价格监测报告制度，切实维护秋粮收购市场秩序。

近期气温骤降，多地迎来大风、雨雪和寒潮天气，寒冬下的粮食收购点一片繁忙。在黑龙江省富锦市的一粮库收储点，工人们正抓紧清理仓房和粮垛上的积雪，运粮车在工作人员的一一引导下有序入库。

 “为减少农户卖粮等待时间，粮库延迟关门时间，尽力帮助农民少排队、快送粮。”粮库负责人唐洪雨介绍，现已腾挪仓容11.7万吨，计划收购最低价稻谷3.7万吨，调节储备玉米6万吨、贸易粮10万吨，最大程度收购县域内农民手中粮源。

今年秋粮上市前，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局、农业农村部等九部门联合发布《关于切实做好2024年秋粮收购工作的通知》（下称《通知》）。

针对可能发生的雨雪冰冻等灾害天气，《通知》提出要提前研究制定应对措施和应急预案，一旦发生灾害天气，第一时间出台针对性措施，及时优化收购安排，最大程度降低因灾损失。

在监管方面，《通知》指出，要聚焦售粮款支付、质价政策执行、质量安全检验、粮食收购称重计量等问题多发环节，突出检查重点，严厉打击违法违规问题。充分发挥“12315”“12325”热线“前哨”作用，强化跨部门协同联动，结合实际开展联合执法检查，形成监管合力。

国家粮食和物资储备局发布数据显示，截至11月末，全国累计收购秋粮1.2亿吨，收购进度快于上年，收购工作进展顺利。

从区域看，南方中晚籼稻收购进度在四至五成，东北粳稻二成左右；华北、东北玉米收购进度二到三成；东北大豆开始进入集中上量阶段，收购进度一成半左右。

从价格看，目前中晚稻收购均价1.3元/斤左右，优质优价特征明显。随着饲料养殖需求稳步回升，玉米、大豆价格逐步企稳，企业收购积极性有所提高。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长罗守全表示，国家有关部门先后在河南、江苏、黑龙江、安徽四省启动了中晚稻最低收购价执行预案，已开设收购库点200多个，总仓容近1000万吨。目前累计收购最低收购价中晚稻180多万吨，有效稳定了市场预期，发挥了政策托底作用。

 “下一步，将坚持分品种施策，统筹抓好市场化收购和政策性收储，充分调动多元主体入市积极性，保障农民售粮顺畅和市场平稳运行。”国家粮食和物资储备局相关负责人说。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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