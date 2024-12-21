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能源保供能力持续增强 助力群众温暖过冬

人民网记者 王绍绍
2024年12月21日15:30 | 来源：人民网
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近年来，在“双碳”目标的引领下，我国能源转型步伐稳健，传统能源与新能源协同发展的格局日益优化。近期，随着气温降低，居民用暖需求增加，各地多措并举，全力保障能源供应稳定，确保人民群众温暖过冬。

近日，2025年全国能源工作会议召开。会议提出，当前正值迎峰度冬关键时期，能源保供任务繁重。能源系统要密切关注能源供需动态变化，扎实做好能源供应保障各项工作。要进一步强化安全生产意识，深入开展风险隐患排查，抓好突出问题整治，强化应急处置，确保人民群众温暖过冬、祥和过年。

“全国煤炭生产持续保持稳定，油气增储上产取得明显成效，截至今年9月底，全国发电装机容量达到31.6亿千瓦，较去年同期增加3.7亿千瓦。当前统调电厂存煤保持在2亿吨以上的较高水平，东北地区备冬储煤较为充足。”国家发展改革委相关负责人在此前召开的2024—2025年供暖季全国能源保供会议上介绍，天然气资源准备较为充足，调峰储气能力较去年增加了80亿立方米，储气库已提前完成注气任务，为供暖季的稳定供气奠定了坚实基础。

在新型储能技术的推动下，我国电力保供能力得到了显著提升。以江苏和浙江为例，两地通过大规模推广新型储能项目，有效缓解了用电高峰期紧张问题。据江苏省能源局数据，该省新能源发电装机规模已达8252万千瓦，历史性超过煤电，约占总装机规模的42%，成为全省发电装机的第一大电源；浙江省则通过建设“虚拟电厂”，利用大数据、云计算等技术手段，实现了对分散式能源资源的精准调度，有效提升了电力系统的灵活性和韧性。

与此同时，煤炭在能源保供中的“压舱石”作用越加凸显。山西作为煤炭大省，积极推动煤电灵活性改造，提升煤电在电力系统中的调节能力，实现了从提供电力、电量的主体性电源向提供可靠电力的调节性电源的转变。这一转变不仅提高了煤炭的利用效率，也为电力系统的稳定运行提供了有力保障；内蒙古一家煤矿每日原煤产量可达8万吨，外运装车日运量始终保持在15列火车的水平，将大量电煤运往长春、四平、本溪、抚顺等地，为这些地区的供暖提供了坚实的能源支撑。

近年来，能源保供也与能源转型齐头并进。2024年，新疆进一步加大了油气勘探开发力度，油气产量稳步增长，特别是塔里木盆地和准噶尔盆地的油气田建设取得了显著成效。同时，新疆还大力发展煤炭煤电煤化工产业，通过优化煤炭产业布局，加大煤炭资源勘探开发力度，推动了一批大型煤电项目和煤制油气项目的建设，为国家能源安全提供了坚实保障。

业内专家表示，传统能源大省应继续加大煤炭、油气等资源的勘探开发力度，鼓励绿色化、智能化煤矿油田建设，不断提升增产保供能力。同时，还要积极推动能源结构优化和产业升级，大力发展新能源和可再生能源，构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系。

随着能源低碳绿色转型加速推进，可再生能源在能源供应中展现强劲势头。西藏启动7个清洁能源集中供暖特许经营试点，计划投资37.75亿元，新建及改造供暖总面积622.41万平方米，建成后将惠及近20万干部群众。

为了进一步提升能源保供能力，上述专家建议，要加快推动传统供热向现代供热转变，全面提升供热系统能效与智能化水平。通过构建安全低碳、清洁高效、智慧经济的新型供热系统，实现能源的精准调度和高效利用。同时，还要加强安全排查工作，确保供暖设施的安全稳定运行。

在内蒙古，当地以实施“温暖工程”为载体，聚焦群众反映强烈的供暖问题，完成了68个热源点的新建改造工作，供热面积提高了0.7亿平方米，达到了13.5亿平方米；河北省则利用“无人机”开展线路巡视检查，实施带电作业消除线路隐患，确保群众安全用电、温暖过冬。

“通过推动能源结构的优化和新能源技术的发展，我国正在逐步实现从高碳向低碳、从污染向清洁的能源转型。”上述专家表示，未来，要加强国际合作，推动能源技术创新和产业升级。通过构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系，让人民群众在温暖中过冬。

(责编：乔业琼、高雷)
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