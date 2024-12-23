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工信部：释放开源发展潜力 为实现新型工业化提供有力支撑

2024年12月23日11:23 | 来源：人民网
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人民网北京12月23日电 （记者申佳平）经过多年发展，本土发起的开源项目不断涌现、市场应用不断扩大、开发者群体不断壮大。工业和信息化部总工程师谢少锋在日前举办的“2024开放原子开发者大会暨首届开源技术学术大会”上作出如上表述。

谢少锋表示，工业和信息化部将坚持应用牵引、创新驱动、生态培育，通过构建先进的开源服务体系、不断壮大开源人才队伍、坚持“生态即未来”理念、促进开源国际交流合作，不断释放开源发展潜力，为实现新型工业化提供有力支撑。

大会上，开源鸿蒙项目群重磅发布了开源鸿蒙操作系统5.0 Release版本，该版本在系统完备度、分布式创新、开发者体验以及系统稳定性等方面均实现了显著提升。目前，以开源鸿蒙为底座的生态设备突破10亿台，持续赋能千行百业转型升级。本次发布将加速推动开源鸿蒙生态共建，助推应用落地，赋能各地产业创新升级，加速实现万物互联。

据了解，以“一切为了开发者”为主题的“2024开放原子开发者大会暨首届开源技术学术大会”于12月20至21日在湖北武汉举办。本届大会由开放原子开源基金会、中国通信学会联合主办，主要包括“六会”“两赛”“一秀”“一节”，旨在贯彻落实国家软件发展战略，加速培育壮大我国开源生态。

(责编：方经纶、吕骞)
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