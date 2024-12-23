人民网北京12月23日电 （记者乔雪峰）12月23日，记者从2025年全国交通运输工作会议上获悉，2024年，我国交通运输经济运行总体平稳、稳中有进，交通固定资产投资保持高位运行，预计2024年完成交通固定资产投资约3.8万亿元；客货运量保持增长，呈现“人流快于物流，外贸快于内贸”的特点，预计全年完成跨区域人员流动量约645亿人次。

会议提出，预计2024年新增公路通车里程约5万公里，其中新改（扩）建高速公路超过8000公里；全年新改建农村公路约16万公里，实施养护工程约25万公里；我国铁路营业里程超过16万公里，其中高速铁路超过4.6万公里；新颁证民用运输机场5个。完成营业性货运量约565亿吨，同比增长3.5%左右。预计完成港口货物吞吐量约175亿吨，同比增长3.4%左右。

2024年，我国交通运输服务质效不断提高，出台了《交通物流降本提质增效行动计划》，印发铁路、公路、水运、民航、邮政领域实施方案。完善多式联运“一单制”“一箱制”，集装箱铁水联运量达到约1150万标准箱，同比增长15%左右。铁路旅客日最高发送量达到2144.8万人次，创历史新高。全年邮轮旅客运输量突破100万人次。民航旅客运输量突破7亿人次，创历史纪录。预计全年完成城市客运量约1070亿人次，同比增长5.7%左右。

2024年，我国建成一批智慧绿色安全自主可控的自动化码头，全国电子航道图发布里程超过7800公里。C909飞机累计安全运行突破50万小时，C919商业飞行累计超过1.7万小时，安全载客突破100万人次。无人机配送快递邮件约270万件。

交通运输部相关负责人表示，2025年交通运输工作的总体思路是：加快建设交通强国，稳定交通运输有效投资，深化交通物流降本提质增效，推动交通运输科技创新和产业创新融合发展，防范化解重大风险，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

该负责人表示，2025年将重点做好以下几个方面工作：加快完善国家综合立体交通网，深入推进交通物流降本提质增效，进一步全面深化交通运输改革，发展壮大交通运输领域新质生产力，提高国家重大战略服务保障能力，全力做好交通运输安全稳定工作，深化交通运输对外开放合作，扎实做好“十四五”规划收官和“十五五”规划编制工作。

(责编：王震、吕骞)

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