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生态环境部：将加快推进清洁取暖、超低排放改造等重点任务

2025年02月25日15:09 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （记者王连香）2月24日，生态环境部举行例行新闻发布会，生态环境部大气环境司司长李天威表示，2025年是“十四五”的收官之年，也是系统谋划“十五五”的关键之年，生态环境部将重点做到以下“四个突出”：

一是突出环境空气质量管理。探索“季会商、月调度、对口帮扶、综合施策、闭环管理”工作机制，全力完成“十四五”空气质量目标。

二是突出治污减排。加快推进清洁取暖、超低排放改造、VOCs污染治理、移动源防治等各项重点任务，全面推进产业、能源、交通三大结构绿色低碳转型。

三是突出污染应对。持续深化秋冬季长时间大范围重污染应对分阶段差异化管控，进一步提升预测预报能力，强化区域联防联控和监督帮扶，有效减轻重污染天气影响。

四是突出系统谋划。推动出台京津冀及周边地区“2+36”城市大气污染防治强化措施，启动《空气质量持续改善行动计划（2026—2030年）》编制工作，研究修订《环境空气质量标准》，为开启“十五五”大气污染防治新征程奠定坚实的基础。

(责编：王连香、吕骞)
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