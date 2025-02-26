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筑牢国家“大粮仓” 农业农村部部署推进东北黑土地保护工作

人民网记者 李栋
2025年02月26日09:26 | 来源：人民网
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黑土地，被誉为“耕地中的大熊猫”，在保障国家粮食安全和优质农产品供给中具有非常重要的作用。由于不合理的开发利用，全球各地的黑土数量、质量和生态功能都出现不同程度的下降。如何保护好我国黑土地这一宝贵资源？如何让其永葆活力？近日，农业农村部召开工作推进会，部署推进东北黑土地保护工作。

会议指出，近年来东北四省区农业农村部门和北大荒农垦集团围绕黑土地保护，在推动高标准农田建设、土壤侵蚀防治、土壤改良培肥、科技研发、法律制度建设等各项重点工作上取得了积极进展。

“但黑土地保护任务仍然十分艰巨，需要综合施策，采取过硬措施，落实落细黑土地保护重点工作。”农业农村部相关负责人表示。

近年来，我国高度重视黑土地保护，先后印发了《东北黑土地保护规划纲要（2017—2030年）》《国家黑土地保护工程实施方案（2021—2025年）》等政策文件，出台并施行了黑土地保护法。目前，已形成的保护机制与政策体系，为黑土地保护工作持续加力赋能，取得较好的实效。

“各地要进一步加强国家黑土地保护工程组织实施，保质保量完成‘十四五’目标任务。”上述负责人介绍，要强化农田基础设施建设，率先把符合条件的黑土地建成高标准农田；加强工作协同联动和资金项目统筹，推进工程与农艺、用地与养地深度融合；加强科技支撑，推广一批农民看着好、用得起、效果佳的技术。此外，加快摸清黑土地质量家底，合理划定黑土地保护范围，科学编制“十五五”时期黑土地保护实施方案。依法保护黑土地，坚决严厉打击盗挖盗采等破坏黑土地行为。

(责编：郝帅、吕骞)
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