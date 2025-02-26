人民网记者 车柯蒙 王天乐

想象一下，矿井仿佛一块“透明”的物体，无论是井下的地质构造、设备系统的运行情况，还是工人的工作场景都能尽收眼底；井下哪里有断层、哪里有瓦斯、哪里有水害都能清晰可见，助力实现成功避险……那么，打造安全、智能、高效矿井的目标就可以更进一步。

当前，伴随着煤矿智能化步伐加快，地质透明化需求越来越迫切。经过研发攻关和技术积累，地下世界的神秘面纱正被揭开，成为洞察我国煤矿智能化建设成效的缩影。

近日，《记者去哪儿》栏目走进中国煤炭科工集团，看“智慧”矿山如何让煤炭开发变得更加安全、绿色、智能。

“地质透明化是煤炭开采的基础保障。它不仅让地质灾害隐患无所遁形，更大幅提升了开采效率和智能化程度。”据中国煤炭科工集团西安煤科透明地质公司总经理刘再斌介绍，要建设透明矿井，需通过集成地质勘探、三维建模、大数据分析等先进技术，实现对矿井地质环境及隐蔽灾害的全面、精准掌握。

智能化煤矿建设，在推动生产方式变革的同时，也改变了矿工们的工作方式。

中国煤炭科工集团首席科学家、北京天玛智控科技有限公司副总经理李明忠表示，智能化煤矿一方面通过采掘装备的自适应协同作业，把煤矿工人从危险恶劣的采煤工作面解放出来，有效促进煤矿高效、安全开采；另一方面，控制系统可以实时监测和优化煤矿生产过程中作业工艺流程，利用物联网和大数据技术，对生产设备进行远程监控和故障预警，降低地质条件变化、设备故障等因素对开采效率的影响，提高作业人员的安全系数。

在智能开采场景中，如何通过技术创新实现开采全过程的自动化和智能化？

“智能控制系统为智能开采提供了强大的技术支持和保障，如同矿井的‘大脑’，通过瓦斯、粉尘、风速、温度、湿度传感器这些感知环境的‘神经元’，为‘大脑’传输工作面安全生产和采煤作业的参数，智能大脑汇聚海量数据，进行智能监控、预测预警、自主决策、远程控制。精准指挥着各类智能装备高效运行。采煤机、掘进机、液压支架、刮板输送机、供电供液系统等各类智能装备如同人的‘五官’和‘四肢’，根据大脑指令，精确执行各种动作，不仅提高了效率，还降低了人工成本和安全风险。”李明忠说。

2024年5月，国家能源局印发《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》，推进数智技术与煤炭产业深度融合，进一步提升煤矿智能化建设水平，促进煤炭高质量发展。

中国工程院院士、中国煤科科学技术委员会副主任、煤矿智能化工作委员会主任王国法认为，智能开采，是智能矿山的核心环节。如今，智能采煤机成为了真正的“智慧矿工”。它们不仅能够自主导航，还能根据煤层厚度、硬度等地质条件，智能调整作业参数，实现精准开采。这不仅大大提高了开采效率，还显著降低了能耗和损耗。得益于智能开采，从采煤到运输，每一个环节都实现了无人化、智能化。机器人与无人设备之间通过高速网络进行实时通信，形成了高效、稳定的作业系统。这不仅减少了人力成本，更极大地提升了作业的安全性和可靠性。

“在国家战略的引领下，我们正以智能开采为突破口，引领煤炭行业迈向更加智能、绿色、可持续的未来。相信在不久的将来，智能开采将成为煤炭行业的常态，为中国乃至全球的能源发展贡献更多智慧和力量。”李明忠表示。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经