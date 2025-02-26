打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

记者去哪儿：走进智能矿山，看煤炭科技“智慧”新实践

人民网记者 车柯蒙 王天乐
2025年02月26日08:59 | 来源：人民网
小字号

想象一下，矿井仿佛一块“透明”的物体，无论是井下的地质构造、设备系统的运行情况，还是工人的工作场景都能尽收眼底；井下哪里有断层、哪里有瓦斯、哪里有水害都能清晰可见，助力实现成功避险……那么，打造安全、智能、高效矿井的目标就可以更进一步。

当前，伴随着煤矿智能化步伐加快，地质透明化需求越来越迫切。经过研发攻关和技术积累，地下世界的神秘面纱正被揭开，成为洞察我国煤矿智能化建设成效的缩影。

近日，《记者去哪儿》栏目走进中国煤炭科工集团，看“智慧”矿山如何让煤炭开发变得更加安全、绿色、智能。

“地质透明化是煤炭开采的基础保障。它不仅让地质灾害隐患无所遁形，更大幅提升了开采效率和智能化程度。”据中国煤炭科工集团西安煤科透明地质公司总经理刘再斌介绍，要建设透明矿井，需通过集成地质勘探、三维建模、大数据分析等先进技术，实现对矿井地质环境及隐蔽灾害的全面、精准掌握。

智能化煤矿建设，在推动生产方式变革的同时，也改变了矿工们的工作方式。

中国煤炭科工集团首席科学家、北京天玛智控科技有限公司副总经理李明忠表示，智能化煤矿一方面通过采掘装备的自适应协同作业，把煤矿工人从危险恶劣的采煤工作面解放出来，有效促进煤矿高效、安全开采另一方面，控制系统可以实时监测和优化煤矿生产过程中作业工艺流程，利用物联网和大数据技术，对生产设备进行远程监控和故障预警，降低地质条件变化、设备故障等因素对开采效率的影响，提高作业人员的安全系数。

在智能开采场景中，如何通过技术创新实现开采全过程的自动化和智能化？

“智能控制系统为智能开采提供了强大的技术支持和保障，如同矿井的‘大脑’，通过瓦斯、粉尘、风速、温度、湿度传感器这些感知环境的‘神经元’，为‘大脑’传输工作面安全生产和采煤作业的参数，智能大脑汇聚海量数据，进行智能监控、预测预警、自主决策、远程控制。精准指挥着各类智能装备高效运行。采煤机、掘进机、液压支架、刮板输送机、供电供液系统等各类智能装备如同人的‘五官’和‘四肢’，根据大脑指令，精确执行各种动作，不仅提高了效率，还降低了人工成本和安全风险。”李明忠说。

2024年5月，国家能源局印发《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》，推进数智技术与煤炭产业深度融合，进一步提升煤矿智能化建设水平，促进煤炭高质量发展。

中国工程院院士、中国煤科科学技术委员会副主任、煤矿智能化工作委员会主任王国法认为，智能开采，是智能矿山的核心环节。如今，智能采煤机成为了真正的“智慧矿工”。它们不仅能够自主导航，还能根据煤层厚度、硬度等地质条件，智能调整作业参数，实现精准开采。这不仅大大提高了开采效率，还显著降低了能耗和损耗。得益于智能开采，从采煤到运输，每一个环节都实现了无人化、智能化。机器人与无人设备之间通过高速网络进行实时通信，形成了高效、稳定的作业系统。这不仅减少了人力成本，更极大地提升了作业的安全性和可靠性。

“在国家战略的引领下，我们正以智能开采为突破口，引领煤炭行业迈向更加智能、绿色、可持续的未来。相信在不久的将来，智能开采将成为煤炭行业的常态，为中国乃至全球的能源发展贡献更多智慧和力量。”李明忠表示。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：小微企业无还本续贷余额近7万亿元
　　人民网北京2月26日电 （记者罗知之）2月25日，金融监管总局、国家发展改革委联合召开支持小微企业融资协调工作机制推进会。会议指出，2024年10月小微企业融资协调工作机制启动以来，在各地党委政府的高效统筹下，在相关部门、银行机构的密切配合下，四级工作机制迅速搭建、有序运行，取得阶段性成效。…
筑牢国家“大粮仓” 农业农村部部署推进东北黑土地保护工作
　　黑土地，被誉为“耕地中的大熊猫”，在保障国家粮食安全和优质农产品供给中具有非常重要的作用。由于不合理的开发利用，全球各地的黑土数量、质量和生态功能都出现不同程度的下降。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部