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金融监管总局：小微企业无还本续贷余额近7万亿元

2025年02月26日10:15 | 来源：人民网
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人民网北京2月26日电 （记者罗知之）2月25日，金融监管总局、国家发展改革委联合召开支持小微企业融资协调工作机制推进会。会议指出，2024年10月小微企业融资协调工作机制启动以来，在各地党委政府的高效统筹下，在相关部门、银行机构的密切配合下，四级工作机制迅速搭建、有序运行，取得阶段性成效。各地累计走访小微企业、个体工商户等经营主体超过5000万户，授信超过10万亿元。小微企业无还本续贷余额近7万亿元。

会议强调，要进一步提高站位、强化担当，坚决消除阻碍民营和小微企业融资的各种隐形壁垒，全力支持民营和小微企业克服困难、健康发展，真正成为推动经济社会高质量发展的新动能、新引擎。

会议要求，要加强互学互鉴，总结推广各地积累的宝贵经验，充分调动各方积极性主动性创造性，紧密围绕“直达基层、快速便捷、利率适宜”目标，推动小微企业融资协调工作机制发挥更大效能，有力支持稳企业、强信心、促发展。要加大企业走访力度，跟进协调解决实际困难。要引导银行机构加大资源投入、提升服务水平，助力企业增订单、拓市场，增强持续经营的能力和动力。

(责编：罗知之、吕骞)
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